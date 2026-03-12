2年內新增招租3.7萬戶社宅 內政部全國統一登記平台117年上線

賴政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」，內政部長劉世芳表示，今年在新北、高雄、台南、嘉義市、南投及花蓮等縣市會提供5千戶社宅，全國預計至民國117年將新增招租3.7萬戶社宅，估民國121年完成百萬戶租屋計畫目標。另為便利民眾申請社宅，國土署正建置全國統一的登記平台，預計117年底上線。

內政部今部務會報安排國土管理署報告「百萬戶租屋家庭支持計畫」辦理情形。劉世芳表示，未來持續偕同地方透過直接興建、都更分回、容積獎勵、大眾運輸導向型多目標使用（TOD）、促參、公有房舍改建及區段徵收等多元方式，預計115年至116年度持續興辦約增加1.8萬戶社宅，全面提升全國興辦社宅戶數，確保居住量能穩定成長。

內政部國土署長蔡長展表示，預計121年完成直接興辦社宅與包租代管共50萬戶、租金補貼50萬戶目標。全國興建的社會住宅已陸續完工，統計至今年2月底，全國直接興辦社宅戶數共12萬2757戶，其中由中央興辦共7萬154戶，占57.15%；由地方興辦共5萬2603戶，占42.85%。

根據內政部統計，百萬戶租屋家庭支持計畫中，「直接興辦社宅」推動進度為105年至114年已興辦12.2萬戶；115年至116年再興辦1.8萬戶，其中中央1.2萬戶、地方0.6萬戶。而「包租代管社宅」推動進度，有效契約數10萬7615戶、弱勢戶達43%；參與業者家數逐期成長，從17家成長至146家，且包租案優先轉租婚育家庭及弱勢戶。

蔡長展補充，直接興辦社宅共4大推動重點，首先是區域聚焦台北、新北、桃園、台中，預計興辦1.2萬戶；其次善用公有土地，整開區土地由中央及地方合作興辦。第三為多元推動，包括偕同地方透過直接興建、都更分回、容積獎勵、大眾運輸導向型多目標使用（TOD）、促參、公有房舍改建及區段徵收等；最後是中央地方合作，從財務自償及長期營運穩定角度滾動檢討。

蔡長展表示，因應住宅法今年三讀修正通過，且為便於民眾申請社宅作業，正建置社宅全國統一申請登記平台，今年成立跨部會推動小組，協商介接戶政、財稅及及社福等資料軟硬體系統；116年規畫資訊軟體及採購設備、協助中央及地方政府介接建置介接資訊系統；117年測試平台並依實際需求修正系統、預計年底上線。

內政部表示，目前招租已拓展至非六都縣市，包括苗栗「明駝好室」、雲林「斗六好室」及台東「海濱好室」招租中，有租屋需求的民眾可上「安居．好室」線上平台（https://www.socialhousing.tw/portal/indexComplete）查詢及申請。

新北市三重區的「富貴好室」社宅總戶數僅142戶，但該案總申請件數為1407件，其中「婚育宅」按規定占20%、約28 戶。記者張曼蘋／攝影

為便於民眾申請社宅作業，內政部國土署將建置社會住宅全國統一申請登記平台。圖／內政部提供