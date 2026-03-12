快訊

新制勞退收益率15.6% 為何我分紅少？勞保局：按個人「貢獻度」計算

挺不下去？Podcast大咖選前表態支持川普 今轟美伊戰爭「讓美國人感覺背叛」

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聽新聞
0:00 / 0:00

2年內新增招租3.7萬戶社宅 內政部全國統一登記平台117年上線

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
內政部部務會報會後記者會今由次長吳堂安（左）、國土管理署長蔡長展（右）說明「百萬戶租屋家庭支持計畫」辦理情形。記者張曼蘋／攝影
內政部部務會報會後記者會今由次長吳堂安（左）、國土管理署長蔡長展（右）說明「百萬戶租屋家庭支持計畫」辦理情形。記者張曼蘋／攝影

賴政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」，內政部劉世芳表示，今年在新北、高雄、台南、嘉義市、南投及花蓮等縣市會提供5千戶社宅，全國預計至民國117年將新增招租3.7萬戶社宅，估民國121年完成百萬戶租屋計畫目標。另為便利民眾申請社宅，國土署正建置全國統一的登記平台，預計117年底上線。

內政部今部務會報安排國土管理署報告「百萬戶租屋家庭支持計畫」辦理情形。劉世芳表示，未來持續偕同地方透過直接興建、都更分回、容積獎勵、大眾運輸導向型多目標使用（TOD）、促參、公有房舍改建及區段徵收等多元方式，預計115年至116年度持續興辦約增加1.8萬戶社宅，全面提升全國興辦社宅戶數，確保居住量能穩定成長。

內政部國土署長蔡長展表示，預計121年完成直接興辦社宅與包租代管共50萬戶、租金補貼50萬戶目標。全國興建的社會住宅已陸續完工，統計至今年2月底，全國直接興辦社宅戶數共12萬2757戶，其中由中央興辦共7萬154戶，占57.15%；由地方興辦共5萬2603戶，占42.85%。

根據內政部統計，百萬戶租屋家庭支持計畫中，「直接興辦社宅」推動進度為105年至114年已興辦12.2萬戶；115年至116年再興辦1.8萬戶，其中中央1.2萬戶、地方0.6萬戶。而「包租代管社宅」推動進度，有效契約數10萬7615戶、弱勢戶達43%；參與業者家數逐期成長，從17家成長至146家，且包租案優先轉租婚育家庭及弱勢戶。

蔡長展補充，直接興辦社宅共4大推動重點，首先是區域聚焦台北、新北、桃園、台中，預計興辦1.2萬戶；其次善用公有土地，整開區土地由中央及地方合作興辦。第三為多元推動，包括偕同地方透過直接興建、都更分回、容積獎勵、大眾運輸導向型多目標使用（TOD）、促參、公有房舍改建及區段徵收等；最後是中央地方合作，從財務自償及長期營運穩定角度滾動檢討。

蔡長展表示，因應住宅法今年三讀修正通過，且為便於民眾申請社宅作業，正建置社宅全國統一申請登記平台，今年成立跨部會推動小組，協商介接戶政、財稅及及社福等資料軟硬體系統；116年規畫資訊軟體及採購設備、協助中央及地方政府介接建置介接資訊系統；117年測試平台並依實際需求修正系統、預計年底上線。

內政部表示，目前招租已拓展至非六都縣市，包括苗栗「明駝好室」、雲林「斗六好室」及台東「海濱好室」招租中，有租屋需求的民眾可上「安居．好室」線上平台（https://www.socialhousing.tw/portal/indexComplete）查詢及申請。

新北市三重區的「富貴好室」社宅總戶數僅142戶，但該案總申請件數為1407件，其中「婚育宅」按規定占20%、約28 戶。記者張曼蘋／攝影
新北市三重區的「富貴好室」社宅總戶數僅142戶，但該案總申請件數為1407件，其中「婚育宅」按規定占20%、約28 戶。記者張曼蘋／攝影

為便於民眾申請社宅作業，內政部國土署將建置社會住宅全國統一申請登記平台。圖／內政部提供
為便於民眾申請社宅作業，內政部國土署將建置社會住宅全國統一申請登記平台。圖／內政部提供

內政部部務會報會後記者會今在位於新北市三重區的「富貴好室」社宅舉行。記者張曼蘋／攝影
內政部部務會報會後記者會今在位於新北市三重區的「富貴好室」社宅舉行。記者張曼蘋／攝影

社宅 內政部 劉世芳

延伸閱讀

北市規畫社宅10處、近4千戶 南港戶數為何居首都之冠？

台東中央社宅招租服務據點啟用 供面對面諮詢申租

台東社宅來了！「海濱好室」189戶釋出 抽籤入住時間曝光

彰化首棟 員林青宅369萬起 3月25日起申購

相關新聞

行政院補提名公視第8屆董監事候選人 彭政閔、黃韻玲、詹怡宜皆入列

文化部今公布，行政院再提名公視第8屆董監事第2輪計10位董事候選人及1位監事候選人。補提名10名董事候選人為江前緯、吳其勲、李智凱、阮金紅、林照真、高翊峯、陳潔瑤、彭政閔、黃韻玲、詹怡宜（依姓氏筆劃排序）；1名監事候選人為專精於智慧財產權...

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

文總秘書長李厚慶今（12日）表示，「中華文化總會」的英文名稱將改用Taiwan呈現，預計17日召開會員大會，將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（NCAT）。

日三井貨船荷莫茲海峽遇襲 泰船員脫困海上自拍曝光

•紐約時報報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，至少3艘船舶11日在波斯灣及荷莫茲海峽遭到攻擊，包括一艘全球航運巨頭日本三井持有的貨櫃船。伊朗似已宣稱對泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」遇襲負責，阿曼海軍已救出其中20名船員，另有3人疑似受困船艙仍下落不明。泰媒也公布船員脫困後在海上自拍照片，可見船員驚魂未定，後方貨船仍持續竄出濃煙。

2年內新增招租3.7萬戶社宅 內政部全國統一登記平台117年上線

賴政府推動「百萬租屋家庭支持計畫」，內政部長劉世芳表示，今年在新北、高雄、台南、嘉義市、南投及花蓮等縣市會提供5千戶社宅，全國預計至民國117年將新增招租3.7萬戶社宅，估民國121年完成百萬戶租屋計畫目標。另為便利民眾申請社宅，國土署正建置全國統一的登記平台，預計117年底上線。

退輔會與中華郵政合作 偏鄉郵差送信也關懷獨居老榮民

退輔會和中華郵政合作，運用郵局郵務士深入各地的特性，將偏鄉郵務士納入「安心御老」平台，藉由服務與送信之便，關懷獨居榮民、老人生活，保障獨老安全。

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

美國引用301條款啟動新一輪貿易調查，以重建被美國最高法院推翻的徵稅根據，包括工業產能過剩及強迫勞動這2項。經濟部長龔明鑫對此表示，因涉及對美談判，均由行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。