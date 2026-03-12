退輔會與中華郵政合作 偏鄉郵差送信也關懷獨居老榮民

退輔會和中華郵政合作，運用郵局郵務士深入各地的特性，將偏鄉郵務士納入「安心御老」平台，藉由服務與送信之便，關懷獨居榮民、老人生活，保障獨老安全。

退輔會副主委陳進廣率武陵、清境、福壽山、彰化及台東農場場長等人員，日前拜會中華郵政董事長王國材，雙方就「獨居榮民眷關懷」、「打詐防騙」、「農特產品行銷、物流」達成策略合作共識，期望結合郵政綿密的物流體系與退輔的服務量能，共同行銷農特產，並攜手構築更完善的社會安全防護網。

陳進廣表示，中華郵政於全國設立近1300所郵局，就近滿足民眾郵務與基礎金融服務的需求，榮民、眷退休俸、就養金等給付也多由中華郵政發放，此合作希望納入郵政投遞及行銷網絡，銷售輔導會農場自產在地農特產，並將郵局臨櫃作為防詐哨點，遇有高風險榮民眷異常提領時，通報退輔會共同勸導遏止詐騙，守護榮民、眷財產。

陳進廣表示，台灣去年正式邁入「超高齡社會」，高齡獨居者照顧已成為不容忽視的社會議題，輔導會積極推動的榮民照顧數位轉型「安心御老」平台，佈建智慧平台，整合長照、社工、醫護、里長等專業人員，透過即時訊息溝通，掌握獨老狀況。鑒於郵局遍布全國各處，郵務士深入各地，輔導會與中華郵政攜手合作，將偏鄉郵務士納入平台，藉由服務與送信之便，關懷獨居老人生活，保障獨居老人安全。