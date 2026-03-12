曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

美國政府宣布祭出第301條款，對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴展開調查。中央大學經濟系教授吳大任表示，美國此舉很可能是為了彌補先前「對等關稅」遭法院判定違憲後的政策空缺，但他也提醒，301條款調查範圍相當廣泛，若未來延伸至企業經營或供應鏈行為，台灣企業可能面臨的不只是關稅，而是更嚴格的貿易制裁。

2026-03-12 14:10