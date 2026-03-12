快訊

曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
文總秘書長李厚慶。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
文總秘書長李厚慶。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

文總秘書長李厚慶今（12日）表示，「中華文化總會」的英文名稱將改用Taiwan呈現，預計17日召開會員大會，將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（NCAT）。

文總英文名稱為The General Associationof Chinese Culture，聯電創辦人、文總執行委員曾興誠近日指，他原想出席17日會員大會，經考慮後決定不參加，並且要辭去執行委員職位；因為他不了解，文化總會的宗旨是推廣台灣文化的，為什麼還要掛「中華」兩個字？

曹興誠的最新動作再度掀起文總更名討論。

李厚慶表示，文總每年開一次會員大會，去年2月大會時就有委員在臨時動議提案討論，提到「中華文化總會」名稱混淆一事，後在12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先更改英文名稱。

李厚慶表示，依文總章程規定，完成英文更名的程序，需於下次會員大會（17日）報告執行情形，才算完備程序，之後更改文總英文名稱。

至於中文名稱，李厚慶表示，已立案的人民團體變更名稱需召開會員大會通過，程序複雜，文總目前暫未處理。

退輔會與中華郵政合作 偏鄉郵差送信也關懷獨居老榮民

退輔會和中華郵政合作，運用郵局郵務士深入各地的特性，將偏鄉郵務士納入「安心御老」平台，藉由服務與送信之便，關懷獨居榮民、老人生活，保障獨老安全。

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

美國引用301條款啟動新一輪貿易調查，以重建被美國最高法院推翻的徵稅根據，包括工業產能過剩及強迫勞動這2項。經濟部長龔明鑫對此表示，因涉及對美談判，均由行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

台灣被美列301調查 工具機業：更嚴重的是美伊戰爭帶動物價上漲

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。看在第一線的工具機業者眼裡是「屋漏偏逢連夜雨」除了原先的關稅處於不確定狀態，目前又還有調查。但是，業界認為最嚴重的尚不是301條款調查，美伊戰爭帶動原物料上漲才是重拳。

美國祭出301調查 學者：若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力

美國政府宣布祭出第301條款，對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴展開調查。中央大學經濟系教授吳大任表示，美國此舉很可能是為了彌補先前「對等關稅」遭法院判定違憲後的政策空缺，但他也提醒，301條款調查範圍相當廣泛，若未來延伸至企業經營或供應鏈行為，台灣企業可能面臨的不只是關稅，而是更嚴格的貿易制裁。

為女足加油喊Taiwan遭澳逐出場 外交部：不能再天真

台灣女足晉級亞洲盃8強，沒想到在場邊觀戰的昔日國家隊教練陳貴人，疑似因喊台灣加油被請出場。行政院發言人李慧芝指出，為國家隊加油天經地義，不該受到任何形式的壓迫，外交部已在第一時間表達抗議，運動部也請中華民國足球協會與主辦單位溝通是否執行不當，並適時向「亞洲足球協會」反應。

