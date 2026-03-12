聽新聞
曹興誠喊辭執委…文總下周開會更改英文名稱 刪Chinese納Taiwan
文總秘書長李厚慶今（12日）表示，「中華文化總會」的英文名稱將改用Taiwan呈現，預計17日召開會員大會，將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（NCAT）。
文總英文名稱為The General Associationof Chinese Culture，聯電創辦人、文總執行委員曾興誠近日指，他原想出席17日會員大會，經考慮後決定不參加，並且要辭去執行委員職位；因為他不了解，文化總會的宗旨是推廣台灣文化的，為什麼還要掛「中華」兩個字？
曹興誠的最新動作再度掀起文總更名討論。
李厚慶表示，文總每年開一次會員大會，去年2月大會時就有委員在臨時動議提案討論，提到「中華文化總會」名稱混淆一事，後在12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先更改英文名稱。
李厚慶表示，依文總章程規定，完成英文更名的程序，需於下次會員大會（17日）報告執行情形，才算完備程序，之後更改文總英文名稱。
至於中文名稱，李厚慶表示，已立案的人民團體變更名稱需召開會員大會通過，程序複雜，文總目前暫未處理。
