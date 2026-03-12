美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

美國引用301條款啟動新一輪貿易調查，以重建被美國最高法院推翻的徵稅根據，包括工業產能過剩及強迫勞動這2項。經濟部長龔明鑫對此表示，因涉及對美談判，均由行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

美國根據1947年貿易法第301條款，針對不公平貿易做法展開2項調查，其中一項是針對16個主要貿易夥伴調查工業產能過剩的問題，台灣也是調查對象之一，受調查產品主要有20項，其中的半導體、電子產品、工具機，以及機械等，剛好台灣出口主力產。

龔明鑫不願對美國最新啟動的301調查表達更多意見，強調台灣與美國有密切聯繫，因事涉台美貿易談判，應由行政院處理。

調查還包括強迫部分，去年9月巨大集團遭美國海關指控涉嫌強迫勞動，限制其台灣產自行車輸美，而巨大已做出回應，包括擴大適用零仲介費範圍，並提供補償，以及改善移工宿舍環境等。

龔明鑫表示，勞動部日前已發布「企業防制強迫勞動參考指引」，經濟部會配合勞動部的作為，並向國內企業宣傳此指引。另外，勞團訴求政府，應全面更新國家人權行動計畫，納入指引內容。龔明鑫表示，台美ART談判內容也針對勞動人權做出規範，經濟部將納入指引及ART承諾更新計畫內容，重送行政院。

此外，美國日前還啟動337條款調查，台灣有廠商被控專利侵權。龔明鑫表示，出口產品應符合當地法令，經濟部已與相關業者聯繫溝通，如果需要協助，經濟部可以提供。