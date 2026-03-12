快訊

與丈夫共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇、判賠金額曝光

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
龔明鑫不願對美國最新啟動的301調查表達更多意見，強調台灣與美國有密切聯繫，因事步台美貿易談判，應由行政院處理。記者陳儷方／攝影
龔明鑫不願對美國最新啟動的301調查表達更多意見，強調台灣與美國有密切聯繫，因事步台美貿易談判，應由行政院處理。記者陳儷方／攝影

美國引用301條款啟動新一輪貿易調查，以重建被美國最高法院推翻的徵稅根據，包括工業產能過剩及強迫勞動這2項。經濟部龔明鑫對此表示，因涉及對美談判，均由行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

美國根據1947年貿易法第301條款，針對不公平貿易做法展開2項調查，其中一項是針對16個主要貿易夥伴調查工業產能過剩的問題，台灣也是調查對象之一，受調查產品主要有20項，其中的半導體、電子產品、工具機，以及機械等，剛好台灣出口主力產。

龔明鑫不願對美國最新啟動的301調查表達更多意見，強調台灣與美國有密切聯繫，因事涉台美貿易談判，應由行政院處理。

調查還包括強迫部分，去年9月巨大集團遭美國海關指控涉嫌強迫勞動，限制其台灣產自行車輸美，而巨大已做出回應，包括擴大適用零仲介費範圍，並提供補償，以及改善移工宿舍環境等。

龔明鑫表示，勞動部日前已發布「企業防制強迫勞動參考指引」，經濟部會配合勞動部的作為，並向國內企業宣傳此指引。另外，勞團訴求政府，應全面更新國家人權行動計畫，納入指引內容。龔明鑫表示，台美ART談判內容也針對勞動人權做出規範，經濟部將納入指引及ART承諾更新計畫內容，重送行政院。

此外，美國日前還啟動337條款調查，台灣有廠商被控專利侵權。龔明鑫表示，出口產品應符合當地法令，經濟部已與相關業者聯繫溝通，如果需要協助，經濟部可以提供。

美國 龔明鑫 行政院 經濟部

延伸閱讀

美啟動301調查 卓揆：以 ART 為基礎守住我國整體利益及產業發展

美國祭出301調查 學者：若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力

美啟動301調查 經貿辦：未來調查結果基本上會反映已達成協訂內容

美對台灣等國啟動301調查 政院：ART待遇不打折

相關新聞

台灣被美列301調查 工具機業：更嚴重的是美伊戰爭帶動物價上漲

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。看在第一線的工具機業者眼裡是「屋漏偏逢連夜雨」除了原先的關稅處於不確定狀態，目前又還有調查。但是，業界認為重嚴重的尚不是301條款調查，美伊戰爭帶動原物料上漲才是重拳。

為女足加油喊Taiwan遭澳逐出場 外交部：不能再天真

台灣女足晉級亞洲盃8強，沒想到在場邊觀戰的昔日國家隊教練陳貴人，疑似因喊台灣加油被請出場。行政院發言人李慧芝指出，為國家隊加油天經地義，不該受到任何形式的壓迫，外交部已在第一時間表達抗議，運動部也請中華民國足球協會與主辦單位溝通是否執行不當，並適時向「亞洲足球協會」反應。

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

美國引用301條款啟動新一輪貿易調查，以重建被美國最高法院推翻的徵稅根據，包括工業產能過剩及強迫勞動這2項。經濟部長龔明鑫對此表示，因涉及對美談判，均由行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

美國祭出301調查 學者：若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力

美國政府宣布祭出第301條款，對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴展開調查。中央大學經濟系教授吳大任表示，美國此舉很可能是為了彌補先前「對等關稅」遭法院判定違憲後的政策空缺，但他也提醒，301條款調查範圍相當廣泛，若未來延伸至企業經營或供應鏈行為，台灣企業可能面臨的不只是關稅，而是更嚴格的貿易制裁。

被傳要接中職會長 洪孟楷否認：別讓棒球成政治操作工具

傳國民黨立委洪孟楷明年3月將接棒中華職棒會長，現任會長蔡其昌認為，大家不用揣測。洪孟楷稍早回應，空穴來風的說法真不知從何回應，不需要拿他炒新聞或當假想敵，他在此前從未爭取任何職務，他會持續關注台灣棒球，也希望棒球不要被當政治操作工具。

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院長卓榮泰指出，努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件跟基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。