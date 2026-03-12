文總英文名改用Taiwan 17日會員大會完成更名

文總秘書長李厚慶今天表示，文總英文名稱將改用Taiwan呈現，預計下週二（17日）召開會員大會完備程序，正式將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。

中華文化總會原英文名稱為The General Associationof Chinese Culture，簡稱GACC。日前聯電創辦人、文總執行委員曹興誠認為，文總全名仍有「中華」2字，恐混淆台灣主權定位與認同，因此請辭「中華文化總會」執行委員一職，引發熱議，但事實上近年文總更名呼聲不斷。

李厚慶今天接受中央社訪問表示，文總每年召開兩次會員大會，去年2月第1次大會就有委員在臨時動議時提出「中華文化總會」名稱混淆並進行討論，後於12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先更改英文名稱，以Taiwan呈現。

李厚慶表示，依照文總章程規定，完成英文更名的程序，需於下次會員大會（17日）報告執行情形，才算完備程序，之後文總英文名稱將正式改名。

至於中文名稱方面，已立案的人民團體變更名稱需召開會員大會通過，程序複雜，文總目前暫未處理。