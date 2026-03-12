快訊

文總英文名改用Taiwan 17日會員大會完成更名

中央社／ 台北12日電

文總秘書長李厚慶今天表示，文總英文名稱將改用Taiwan呈現，預計下週二（17日）召開會員大會完備程序，正式將英文名稱改為National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）。

中華文化總會原英文名稱為The General Associationof Chinese Culture，簡稱GACC。日前聯電創辦人、文總執行委員曹興誠認為，文總全名仍有「中華」2字，恐混淆台灣主權定位與認同，因此請辭「中華文化總會」執行委員一職，引發熱議，但事實上近年文總更名呼聲不斷。

李厚慶今天接受中央社訪問表示，文總每年召開兩次會員大會，去年2月第1次大會就有委員在臨時動議時提出「中華文化總會」名稱混淆並進行討論，後於12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先更改英文名稱，以Taiwan呈現。

李厚慶表示，依照文總章程規定，完成英文更名的程序，需於下次會員大會（17日）報告執行情形，才算完備程序，之後文總英文名稱將正式改名。

至於中文名稱方面，已立案的人民團體變更名稱需召開會員大會通過，程序複雜，文總目前暫未處理。

相關新聞

台灣被美列301調查 工具機業：更嚴重的是美伊戰爭帶動物價上漲

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。看在第一線的工具機業者眼裡是「屋漏偏逢連夜雨」除了原先的關稅處於不確定狀態，目前又還有調查。但是，業界認為重嚴重的尚不是301條款調查，美伊戰爭帶動原物料上漲才是重拳。

為女足加油喊Taiwan遭澳逐出場 外交部：不能再天真

台灣女足晉級亞洲盃8強，沒想到在場邊觀戰的昔日國家隊教練陳貴人，疑似因喊台灣加油被請出場。行政院發言人李慧芝指出，為國家隊加油天經地義，不該受到任何形式的壓迫，外交部已在第一時間表達抗議，運動部也請中華民國足球協會與主辦單位溝通是否執行不當，並適時向「亞洲足球協會」反應。

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

美國引用301條款啟動新一輪貿易調查，以重建被美國最高法院推翻的徵稅根據，包括工業產能過剩及強迫勞動這2項。經濟部長龔明鑫對此表示，因涉及對美談判，均由行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

美國祭出301調查 學者：若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力

美國政府宣布祭出第301條款，對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴展開調查。中央大學經濟系教授吳大任表示，美國此舉很可能是為了彌補先前「對等關稅」遭法院判定違憲後的政策空缺，但他也提醒，301條款調查範圍相當廣泛，若未來延伸至企業經營或供應鏈行為，台灣企業可能面臨的不只是關稅，而是更嚴格的貿易制裁。

被傳要接中職會長 洪孟楷否認：別讓棒球成政治操作工具

傳國民黨立委洪孟楷明年3月將接棒中華職棒會長，現任會長蔡其昌認為，大家不用揣測。洪孟楷稍早回應，空穴來風的說法真不知從何回應，不需要拿他炒新聞或當假想敵，他在此前從未爭取任何職務，他會持續關注台灣棒球，也希望棒球不要被當政治操作工具。

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院長卓榮泰指出，努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件跟基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。

