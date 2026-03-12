卓榮泰：啟動5月替代天然氣源調度 6月增加美國進口量

快訊

中央社／ 台北12日電

中東戰事未歇影響全球能源供應，中油公司調度天然氣供應來源，3月、4月已確保供應無虞，為滿足國內能源需求，行政院長卓榮泰今天指示，請經濟部啟動5月替代氣源調度作業，並於6月增加美國進口氣源量，他同時要求調度計畫都必須徹底執行，且要提前作業。

外交部、經濟部、金管會今天都在行政院會報告「中東情勢因應」。金融面向部分，金管會報告指出，3月2日至11日台股集中市場跌幅3.67%，介於亞洲主要股市之間，不過3月日均成交量漲幅達6.75%，且國內上市櫃公司累計營收較去年同期成長22.64%，台股基本面尚稱穩健。

僑民及旅客協助方面，外交部自3月4日至11日已協助1794名台灣人自中東地區離境，但近期仍有台灣民眾前往中東地區，外交部呼籲民眾應於「旅外國人動態登錄網頁」進行出國登錄，讓駐外館處能即時掌握旅客的行蹤，以提供各項必要的服務。

此外，中東戰火直接波及能源供應穩定，經濟部指出，國內能源存量日數高於法規，其中石油至少90天、天然氣現行至少11天、煤炭存量則有至少30天，但為因應伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部已責成中油公司啟動三階段方案因應，緊急調度並增購多艘天然氣船，3月、4月的22艘船天然氣量已調度到位，目前國內天然氣源充足。

至於穩定物價，經濟部指出，目前政府除依亞鄰最低價，並視國際原油價格變動情形，啟動專案平穩機制由中油公司吸收至少6成，且已擴大汽、柴油貨物稅減徵幅度至50%，並將汽油貨物稅降至每公升3.415元、柴油貨物稅降至每公升1.995元。

行政院發言人李慧芝今天在政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指示，除3月、4月外，請經濟部也啟動5月替代氣源調度作業、6月增加美國進口氣源量，以滿足國內能源需求。

卓榮泰也提醒農業部，應確保肥料供應無虞，密切監測國際運費波動對肥料終端價格的潛在影響，並持續辦理農漁業用油補貼。另外，政府也須強化跨部會民生商品價格監測機制，針對價格出現異常波動的商品即時通報，並採取妥適因應措施，嚴防物價哄抬。

