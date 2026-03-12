台灣被美列301調查 工具機業：更嚴重的是美伊戰爭帶動物價上漲

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。看在第一線的工具機業者眼裡是「屋漏偏逢連夜雨」除了原先的關稅處於不確定狀態，目前又還有調查。但是，業界認為重嚴重的尚不是301條款調查，美伊戰爭帶動原物料上漲才是重拳。

工具機領導廠商、台中精機董事長黃明和說，先前關稅一直變，到現在仍是混亂而處於不確定的狀態，原先一度好一些的狀態，現又有改變，客戶下單更不穩定，只能說是川普一上台，天下就大亂了。

他說，台中精機的產品銷往全世界，荷莫茲海峽被封鎖，船運只是繞道紅海，船運、空運的運費都漲價，且戰爭不知何時才能結束，現在真是歷來少見的混亂時期。

巨型車床龍頭廠商三鋒機器總經理郭璦玫受訪時一度說「已經不知該怎麼說了」她認為，這一年來一日多變，實在不能隨美國起舞，業者能做的就是分散市場並加強自我的競爭能力。

她也強調，但現在最嚴重的不是關稅而是美伊戰戰已帶動物價上漲，像是銅價已上漲，馬達、變壓器和電線、電纜都得用到銅，銅價等原物料上漲等於給了業者一記重拳，希望政府要帶頭平抑物價，否則業者會受不了。