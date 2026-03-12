快訊

美國祭出301調查 學者：若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
美國祭出301調查，學者表示，若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力。圖／本報資料照片
美國祭出301調查，學者表示，若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力。圖／本報資料照片

美國政府宣布祭出第301條款，對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴展開調查。中央大學經濟系教授吳大任表示，美國此舉很可能是為了彌補先前「對等關稅」遭法院判定違憲後的政策空缺，但他也提醒，301條款調查範圍相當廣泛，若未來延伸至企業經營或供應鏈行為，台灣企業可能面臨的不只是關稅，而是更嚴格的貿易制裁。

所謂301條款，是美國「1974年貿易法」中最具代表性的貿易政策工具之一，授權美國貿易代表署（USTR）調查外國政府是否採取不公平貿易行為，例如產業補貼、技術轉移、智慧財產權侵害或市場准入限制等。一旦調查認定相關措施損害美國企業利益，美國政府可採取報復性措施，包括加徵關稅、限制進口或其他貿易限制。由於301條款允許美國單邊採取行動，因此長期被視為美國在國際貿易談判中的重要政策工具。

過去301條款曾多次被用於重大貿易衝突。最具代表性的案例是2018年美國對中國啟動301調查，認定中國在技術轉移與產業補貼等政策上損害美國企業利益，隨後對數千億美元中國商品加徵關稅，並引發長達數年的美中貿易戰。

吳大任指出，301調查的程序通常相當漫長，一般至少需要半年到一年時間，他認為，台灣目前仍有先前與美國簽署的相關貿易協議作為保障，因此政府未來在談判時，應爭取確保相關條件不低於既有協議內容。

不過他也提醒，301條款調查內容往往相當廣泛，除了產業政策之外，也可能延伸到企業營運與供應鏈行為。例如過去台灣自行車大廠巨大曾因被指涉及強迫勞動議題，其產品一度遭美國海關扣留。

吳大任表示，一旦301調查最終認定台灣企業在相關議題上存在問題，可能面臨的不只是關稅，而是包括產品扣留、進口限制等更嚴格的制裁措施，「這才是比較嚴重的情況」，且企業往往較難有反駁空間。

