美對台301調查 綠色和平：政府應盡速提出法治改革路徑圖

美國貿易代表署（USTR）11日宣布依據「1974年貿易法」第301條款，針對中國大陸、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。環團表示，據了解，明將持續公布針對強迫勞動的清單，呼籲政府應盡速提出法治改革路徑圖，針對強迫勞動問題被國際關注的遠洋漁業，廢除雙軌制度並建立具強制力的盡職調查法。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，台灣遠洋漁業長年存在的強迫勞動風險，恐面臨嚴峻的經貿危機，政府過去採用逐年修改的緩慢路徑，顯然已經無法應對目前川普政府對公平貿易的嚴苛要求，政府應建立完整的盡職調查法規，同時廢除遠洋漁業的雙軌勞動體系，徹底根除供應鏈中的強迫勞動風險。

根據美國官方統計，海鮮是台灣出口美國的第2大農產品類別，年產值達1.71億美元。然而，台灣遠洋漁業的外籍漁工長期被「勞基法」排除在外，僅適用漁業署的境外聘僱制度，缺乏公平的勞動條件保障，導致台灣漁業已連續3屆被列入美國勞動部的強迫勞動清單。

郭珮嫻說，301調查的本質在於修正不合理的貿易行為，企業若不透過盡職調查排除供應鏈中的勞動剝削本質上就是一種透過壓低勞動成本換取不公平競爭的價格優勢，行政院應立即拉高層級，在301調查聽證會前拿出終結雙軌制及建立供應鏈人權盡職調查法的具體時程表，莫讓台灣的經貿誠信與漁民生計，因制度性的人權漏洞而遭滅頂。