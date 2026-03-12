快訊

美對台301調查 綠色和平：政府應盡速提出法治改革路徑圖

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

美國貿易代表署（USTR）11日宣布依據「1974年貿易法」第301條款，針對中國大陸、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。環團表示，據了解，明將持續公布針對強迫勞動的清單，呼籲政府應盡速提出法治改革路徑圖，針對強迫勞動問題被國際關注的遠洋漁業，廢除雙軌制度並建立具強制力的盡職調查法。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，台灣遠洋漁業長年存在的強迫勞動風險，恐面臨嚴峻的經貿危機，政府過去採用逐年修改的緩慢路徑，顯然已經無法應對目前川普政府對公平貿易的嚴苛要求，政府應建立完整的盡職調查法規，同時廢除遠洋漁業的雙軌勞動體系，徹底根除供應鏈中的強迫勞動風險。

根據美國官方統計，海鮮是台灣出口美國的第2大農產品類別，年產值達1.71億美元。然而，台灣遠洋漁業的外籍漁工長期被「勞基法」排除在外，僅適用漁業署的境外聘僱制度，缺乏公平的勞動條件保障，導致台灣漁業已連續3屆被列入美國勞動部的強迫勞動清單。

郭珮嫻說，301調查的本質在於修正不合理的貿易行為，企業若不透過盡職調查排除供應鏈中的勞動剝削本質上就是一種透過壓低勞動成本換取不公平競爭的價格優勢，行政院應立即拉高層級，在301調查聽證會前拿出終結雙軌制及建立供應鏈人權盡職調查法的具體時程表，莫讓台灣的經貿誠信與漁民生計，因制度性的人權漏洞而遭滅頂。

相關新聞

台灣被美列301調查 工具機業：更嚴重的是美伊戰爭帶動物價上漲

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。看在第一線的工具機業者眼裡是「屋漏偏逢連夜雨」除了原先的關稅處於不確定狀態，目前又還有調查。但是，業界認為重嚴重的尚不是301條款調查，美伊戰爭帶動原物料上漲才是重拳。

為女足加油喊Taiwan遭澳逐出場 外交部：不能再天真

台灣女足晉級亞洲盃8強，沒想到在場邊觀戰的昔日國家隊教練陳貴人，疑似因喊台灣加油被請出場。行政院發言人李慧芝指出，為國家隊加油天經地義，不該受到任何形式的壓迫，外交部已在第一時間表達抗議，運動部也請中華民國足球協會與主辦單位溝通是否執行不當，並適時向「亞洲足球協會」反應。

美國啟動301貿易調查…龔明鑫：涉台美貿易談判 由政院說明

美國引用301條款啟動新一輪貿易調查，以重建被美國最高法院推翻的徵稅根據，包括工業產能過剩及強迫勞動這2項。經濟部長龔明鑫對此表示，因涉及對美談判，均由行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

美國祭出301調查 學者：若延伸企業行為制裁 台灣恐面臨更大壓力

美國政府宣布祭出第301條款，對包括台灣在內的多個主要貿易夥伴展開調查。中央大學經濟系教授吳大任表示，美國此舉很可能是為了彌補先前「對等關稅」遭法院判定違憲後的政策空缺，但他也提醒，301條款調查範圍相當廣泛，若未來延伸至企業經營或供應鏈行為，台灣企業可能面臨的不只是關稅，而是更嚴格的貿易制裁。

被傳要接中職會長 洪孟楷否認：別讓棒球成政治操作工具

傳國民黨立委洪孟楷明年3月將接棒中華職棒會長，現任會長蔡其昌認為，大家不用揣測。洪孟楷稍早回應，空穴來風的說法真不知從何回應，不需要拿他炒新聞或當假想敵，他在此前從未爭取任何職務，他會持續關注台灣棒球，也希望棒球不要被當政治操作工具。

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院長卓榮泰指出，努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件跟基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。

