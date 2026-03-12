被傳要接中職會長 洪孟楷否認：別讓棒球成政治操作工具

傳國民黨立委洪孟楷明年3月將接棒中華職棒會長，現任會長蔡其昌認為，大家不用揣測。洪孟楷稍早回應，空穴來風的說法真不知從何回應，不需要拿他炒新聞或當假想敵，他在此前從未爭取任何職務，他會持續關注台灣棒球，也希望棒球不要被當政治操作工具。

中華職棒會長蔡其昌任期將於明年3月屆滿，傳洪孟楷可能接任。蔡其昌今天受訪時回應，大家不用揣測，3月底例行賽就開打，希望大家把熱情跟關注度移到選手跟比賽。

洪孟楷稍早於臉書回應，他也是從報導看到該消息，這種完全空穴來風的說法，真的不知道該從何回應起，況且坊間傳的「另有其人」，可能性比他多的多，因此不需要拿他炒新聞，也不用把他當成假想敵。

洪孟楷指出，棒球一直是台灣共同的驕傲，它超越黨派、族群與性別，凝聚了無數人的熱情與回憶，而中華職棒大聯盟，更是台灣棒球迷們心中的精神寄託，當職棒環境更好，球員才能安心發揮實力、球團更願意投入資源，球迷也能擁有更好的觀賽體驗，形成一個真正多贏的局面。

洪孟楷認為，無論身處什麼位置、扮演什麼角色，只要有心，每個人都可以為台灣棒球盡一份力量。如同他過去常說，小一開始，跟著父親到球場看「龍象大戰」後，從那一刻起就愛上棒球，到現在已經37個年頭，未來也會繼續愛棒球一輩子，他愛棒球這件事不會輸給任何人。

洪孟楷表示，在這之前他從未主動爭取過任何職務，對他而言，既然把棒球當成一輩子的承諾，就會持續關心棒球的發展、推動產業更健全、為球員權益發聲，也為球迷的期待努力；希望棒球不要被拿來當作操作的工具，更不要有人刻意帶風向，將他捲入別有用心的政治操作。

洪孟楷最後說，新球季即將開打，最重要的事情其實很簡單，大家一起進場看球，中職加油，台灣加油。