快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

被傳要接中職會長 洪孟楷否認：別讓棒球成政治操作工具

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委洪孟楷日前赴日本看世界棒球經典賽，為台灣加油。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷日前赴日本看世界棒球經典賽，為台灣加油。圖／聯合報系資料照片

傳國民黨立委洪孟楷明年3月將接棒中華職棒會長，現任會長蔡其昌認為，大家不用揣測。洪孟楷稍早回應，空穴來風的說法真不知從何回應，不需要拿他炒新聞或當假想敵，他在此前從未爭取任何職務，他會持續關注台灣棒球，也希望棒球不要被當政治操作工具。

中華職棒會長蔡其昌任期將於明年3月屆滿，傳洪孟楷可能接任。蔡其昌今天受訪時回應，大家不用揣測，3月底例行賽就開打，希望大家把熱情跟關注度移到選手跟比賽。

洪孟楷稍早於臉書回應，他也是從報導看到該消息，這種完全空穴來風的說法，真的不知道該從何回應起，況且坊間傳的「另有其人」，可能性比他多的多，因此不需要拿他炒新聞，也不用把他當成假想敵。

洪孟楷指出，棒球一直是台灣共同的驕傲，它超越黨派、族群與性別，凝聚了無數人的熱情與回憶，而中華職棒大聯盟，更是台灣棒球迷們心中的精神寄託，當職棒環境更好，球員才能安心發揮實力、球團更願意投入資源，球迷也能擁有更好的觀賽體驗，形成一個真正多贏的局面。

洪孟楷認為，無論身處什麼位置、扮演什麼角色，只要有心，每個人都可以為台灣棒球盡一份力量。如同他過去常說，小一開始，跟著父親到球場看「龍象大戰」後，從那一刻起就愛上棒球，到現在已經37個年頭，未來也會繼續愛棒球一輩子，他愛棒球這件事不會輸給任何人。

洪孟楷表示，在這之前他從未主動爭取過任何職務，對他而言，既然把棒球當成一輩子的承諾，就會持續關心棒球的發展、推動產業更健全、為球員權益發聲，也為球迷的期待努力；希望棒球不要被拿來當作操作的工具，更不要有人刻意帶風向，將他捲入別有用心的政治操作。

洪孟楷最後說，新球季即將開打，最重要的事情其實很簡單，大家一起進場看球，中職加油，台灣加油。

中華職棒 中職 棒球

延伸閱讀

棒球／爭取下任棒協理事長？經濟部前部長郭智輝表態了

中職／傳洪孟楷明年3月接棒會長？蔡其昌：別急著揣測

經典賽／不只龍貓教練、陳冠宇 蔡其昌：我也要從中職會長畢業了

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

相關新聞

被傳要接中職會長 洪孟楷否認：別讓棒球成政治操作工具

傳國民黨立委洪孟楷明年3月將接棒中華職棒會長，現任會長蔡其昌認為，大家不用揣測。洪孟楷稍早回應，空穴來風的說法真不知從何回應，不需要拿他炒新聞或當假想敵，他在此前從未爭取任何職務，他會持續關注台灣棒球，也希望棒球不要被當政治操作工具。

卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院長卓榮泰指出，努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件跟基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。

傳彭政閔、李智凱入公視董事候選名單 政院未證實：期待適當人選

公視董事第二波候選名單已呈報行政院，據上報報導，文化部長李遠透過運動部長李洋遊說，「遠洋合作」成功邀得「恰恰」彭政閔、「鞍馬王子」李智凱進入公視董事候選名單。

為女足加油喊Taiwan遭澳逐出場 外交部：不能再天真

台灣女足晉級亞洲盃8強，沒想到在場邊觀戰的昔日國家隊教練陳貴人，疑似因喊台灣加油被請出場。行政院發言人李慧芝指出，為國家隊加油天經地義，不該受到任何形式的壓迫，外交部已在第一時間表達抗議，運動部也請中華民國足球協會與主辦單位溝通是否執行不當，並適時向「亞洲足球協會」反應。

全勝！義大利9：1淘汰墨西哥登分組一 帶美國進8強

•本屆世界棒球經典賽預賽B組兩支晉級隊伍出爐。今天分組最終戰，義大利隊長帕斯蒂昆諾（Vinnie Pasquantino）演出賽史首次三響砲帶頭，全隊4轟爆打墨西哥，終場以9：1勝出，預賽4勝0敗取得分組第一晉級，同時將3勝1敗的美國隊帶晉級；墨西哥隊則是2勝2敗遭淘汰。

指台灣為能源韌性最差國 環團：去年中東進口LNG人均量為中國大陸25倍

美以伊衝突帶來全球能源危機即將屆滿兩周，許多團體在今於立法院召開記者會表示，我國非天然氣生產國，但卻是全世界最重度依賴荷姆茲海峽進口油氣的國家，以這回伊朗封鎖這條液化天然氣（LNG）輸出生命線的全球能源危機來看，台灣可說是全球能源韌性最差的國家。環保團體指出，2025年度台灣從荷姆茲海峽進口LNG的人均量是日本的10倍，更是中國大陸的25倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。