卓榮泰：台美ART應對301調查 我方已取得相對有利地位

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
美國對台灣、中國、歐盟、韓國、日本等貿易夥伴進行301條款調查。行政院長卓榮泰指出，努力會留下美麗足跡，過去台美談判已達到一定成果，美方會把台美對等貿易協定（ART）作為未來301調查對應的一些條件跟基礎，「我們已經取得相對比較有利的地位」。

美國對等關稅法源失效後，先是宣布依「1974年貿易法」啟動122條款調查，美國貿易代表署（USTR）美東時間11日宣布依同法第301條款，對中國、歐盟、南韓、日本、印度、台灣等16個主要貿易夥伴啟動調查。

對於美方再出招，卓榮泰指出，這在我國談判團隊預期之中，今天上午主責對美談判的行政院副院長鄭麗君已再度召集談判團隊以及相關部會，就301調查開始後的事項預作準備，全力守住對我國籍產業的整體利益。

鄭麗君說明，這是美方因應最高法院判決，繼122條款暫時性關稅措施後，作為重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。由於我方談判團隊先前已持續透過視訊及其他管道與美方保持密切聯繫，美方公布301條款調查前也已先知會我方，相關發展我政府已有掌握與準備。

鄭麗君提及，我方近日與USTR及商務部保持密切聯繫溝通，已進行多次視訊會議，雙方都表達希望鞏固談判成果，無論是ART或MOU；上階段談判成果將是我方面對後續關稅措施最有利基礎，無論美方後續關稅政策法律工具如何變動，我方目標是在既有談判成果基礎上，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

鄭麗君也提到，301條款可能納入調查的多項議題在ART中已有共識，我方相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前的談判成果，確保我國所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。

最高法院 對等關稅 日本

