公視董事提名納彭政閔？政院：名單交由審委後再說明

第8屆公視董監事去年經審查後未達法定人數，媒體報導前職棒選手彭政閔、體操好手李智凱被新提名為公廣集團董事。行政院今天說，為尊重審查委員，文化部在將候選名單交由審查委員審查後，再適時對外說明。

公視董事會在去年5月31日任期屆滿，不過，第8屆公視董監事首次審查會議去年底在文化部召開，經過3輪投票，14人名單中僅有4人通過，未達法定人數。

媒體報導，彭政閔、李智凱被新提名為公廣集團董事，且名單已送至政院。行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會時回應指出，政府期待公廣集團人事有適當人選，但為尊重審查委員，文化部在將候選名單交給審查委員審查後，再適時對外說明。

依據「公共電視法」規定，公視董事會由董事11人至15人、監察人3至5人組成，董事、監察人候選人經提交由各黨派依比例推舉的審查委員會，經全體委員2/3以上同意後聘任。