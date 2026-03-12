美伊開戰　民團籲開能源國是會議檢討對化石燃料依賴

台灣健康空氣行動聯盟等民間團體今天表示，美伊開戰帶來全球能源危機，呼籲儘速召開能源危機因應國是會議，政府也要加速戒斷對化石燃料的依賴、提出台灣能源效率法草案等，化國安危機為健康轉機。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃、兒童腎臟科醫師錢建文、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政等人今天在立法院召開記者會，提及今天是世界腎臟日（3月的第2個星期四）及美伊戰爭影響國際能源，因此提出健康、能源訴求。

葉光芃說，希望總統賴清德展現主動與創新的領導力，可以主動到立法院國情報告，而國情報告不只談國防，也要談能源議題，因為就算買再多武器，如果沒有電、沒有能源，也沒有任何作用，而且產業發展都建立在穩定的能源供應上，因此能源問題是國家最根本的問題。

葉光芃表示，民團也希望行政院長卓榮泰至立法院專案報告，回應相關能源安全訴求，包括正視台灣海岸線密集LNG（液化天然氣）接收站的潛在國安危機，也要因應地緣政治風險，轉向分散式韌性電力的國安新布局。此外，期待在520前提出台灣能源效率法草案，並在立法院本會期優先三讀通過。

錢建文指出，台灣已是全球慢性腎病與末期腎病的重災區，在此高風險的背景之下，除了個人生活型態與臨床照護外，政府應設定明確期限，逐步但堅定地淘汰燃煤發電與高污染石化設施，同步推動低碳與再生能源、城市增綠與空污及熱島防制，守護台灣兒童與全民的腎臟健康。

潘忠政表示，請朝野正視國家能源轉型的亂象與檢討的必要，儘速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。