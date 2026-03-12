影／賴清德植樹節種光蠟樹 與學童攜手扎根台灣
今天是植樹節，賴清德總統今（12）日上午在內政部警政署反恐訓練中心出席115年「原地扎根・韌性森活」總統植樹活動，並與在地笨港國小學生一同手植光蠟樹，為園區增添綠意。
賴清德表示，植樹造林能淨化空氣、增加碳吸存，也有助維繫生物多樣性。面對氣候變遷帶來的極端氣候與災害風險，森林更是穩定國土與涵養水土的重要基礎。他指出，此次在反恐訓練中心舉辦植樹活動別具意義，象徵樹木向下扎根、厚植國土生態，也代表社會各界凝聚守護家園的力量，讓國家安全與社會安定有更堅實的支撐。
賴清德也與多位部會首長及學童一同植樹，透過實際行動提升園區綠覆率，並強化周邊生態環境，展現政府推動永續發展與守護國土的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。