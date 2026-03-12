影／賴清德植樹節種光蠟樹 與學童攜手扎根台灣

今天是植樹節，賴清德總統今（12）日上午在內政部警政署反恐訓練中心出席115年「原地扎根・韌性森活」總統植樹活動，並與在地笨港國小學生一同手植光蠟樹，為園區增添綠意。

賴清德表示，植樹造林能淨化空氣、增加碳吸存，也有助維繫生物多樣性。面對氣候變遷帶來的極端氣候與災害風險，森林更是穩定國土與涵養水土的重要基礎。他指出，此次在反恐訓練中心舉辦植樹活動別具意義，象徵樹木向下扎根、厚植國土生態，也代表社會各界凝聚守護家園的力量，讓國家安全與社會安定有更堅實的支撐。

賴清德也與多位部會首長及學童一同植樹，透過實際行動提升園區綠覆率，並強化周邊生態環境，展現政府推動永續發展與守護國土的決心。

賴清德總統（左四）也與多位部會首長及學童一同植樹。記者季相儒／攝影

賴清德總統表示植樹活動別具意義，象徵樹木向下扎根、厚植國土生態，也代表社會各界凝聚守護家園的力量，讓國家安全與社會安定有更堅實的支撐。記者季相儒／攝影