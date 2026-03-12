中共將過民族團結法 陸委會：不該用在兩岸

「中國人大將通過《民族團結進步促進法》，恐用在兩岸統戰，進行跨境鎮壓，不利兩岸和平發展！」陸委會副主委沈有忠12日接受媒體聯訪時強調，中國對我跨境鎮壓案例去年至少有100例，且近來對在台西藏人士與電影院播《國有器官》多有所施壓，呼籲對岸不要再施壓，否則只會讓中國的形象更差、無助兩岸交流。

中國兩會將於12日閉幕，外界預期會通過《民族團結進步促進法》，加上兩會宣示「宗教中國化」，外界擔心中國恐透過宗教交流，加強對台統戰與長臂管轄。沈有忠表示，中國法律管轄權不及台灣，但中國可能透過片面宣稱，對台灣的企業、個人、民代與政府官員進行法律懲處，去年至少有1百例，且還有很多黑數。

不該用宗教統戰

「若持續跨境鎮壓，對兩岸交流與印象會更負面！」沈有忠呼籲，中國近來也透過異議人士對台港人、藏人進行潑漆等恐嚇行為，還有對陸委會寄炸彈恐嚇信，並要求台灣不能播放對中國不利的《國有器官》電影，但台灣是相當注重言論自由的國家，尊重各種宗教、民族與人權，還有港人、藏人在台安居樂業。

沈有忠指出，中國還通過國家主席習近平的五大認同，作為重要的政治決議：包括要對祖國、共產黨、文化、民族與社會主義認同，對宗教信仰不是正常現象，中國也不應該對於台灣鼓勵西藏朋友在10日的抗暴紀念日重視人權議題有過多聯想，持續跨境鎮壓對中國的大國形象也不是好事。

外交不能不選邊

因此，沈有忠呼籲，台商要謹慎評估在中國投資的經濟與政治風險，提早全球布局或回台投資；國人應該強化自我防衛能力，用妥協讓步換來的和平就操之在中國；外交上不要不選邊，盼能支持政府深化與民主盟邦的交流；兩岸交流上，團體與政黨不要落入中國的一中框架。

