公廣董監事名單遲遲未定　李洋提名2運動名人獲關注

中央社／ 台北12日電

公廣集團董監事去年5月19日屆滿，至今新任人選依舊遲遲未能定案，據了解，運動部長李洋推薦「鞍馬王子」李智凱與退役棒球名將彭政閔，近日已呈報行政院。

公廣集團董監事審查遲遲沒有進度，文化部長李遠今年1月初受訪時曾無奈表示，去年他提名了14個人選，最後卻被刷掉10個，也讓他抱怨，根本找不到人願意當，因為只要在社會上有名望和地位的人，「為什麼要被提名完後被刷掉呢？」

媒體報導，李遠找上運動部長李洋，希望他能幫忙推薦優秀人才，李洋則找上2020東京奧運體操鞍馬銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱，以及今年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊打擊教練彭政閔，也獲得兩人首肯同意。

中央社記者向文化部求證，文化部則透過文字稿簡單回應，「公視董監事候選名單依規定由行政院提名，為尊重審查委員，文化部將於候選名單送請所有審查委員後，以正式新聞稿方式公布。」

