快訊

授證新住民諮詢委員　賴清德：民進黨始終擁抱多元

中央社／ 台北12日電

民進黨今天發布新聞稿指出，兼任民進黨主席的總統賴清德11日替第3屆新住民事務諮詢委員會授證，他並強調「民進黨一路走來始終張開雙臂，擁抱多元。」

民進黨中央黨部新住民事務部11日舉行「第3屆新住民事務諮詢委員會授證典禮」，賴清德親自出席並頒發聘書，向21位新住民諮詢委員表達祝賀與感謝，並和秘書長徐國勇、副秘書長何博文、新住民部主任張瑜庭及副主任羅宜菁與諮詢委員交流意見、合影留念。

民進黨指出，這屆諮詢委員會成員涵蓋越南、中國、緬甸、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、新二代及新住民家庭。新住民諮詢委員皆穿著各國代表性的傳統服飾盛裝出席，展現多元文化特色。過程中，諮詢委員分享在台生活的經歷與感受，許多人不約而同提到「台灣就是我的家」，並主動表達對台灣這片土地的認同與熱愛，現場氣氛溫馨。

賴清德致詞時談到，這些年走訪各地時，看見許多新住民在不同領域發光發熱，新住民不僅為台灣社會帶來多元文化，也為台灣的經濟與社會發展注入新的活力。台灣不只是大家落腳的地方，更是可以實現夢想、開創未來的所在。

賴清德指出，政府近年持續強化新住民制度與資源支持，包括2024年底通過新住民專法，將相關權益納入制度保障。

他也提到，先前在南投座談會上收到新住民朋友關於家庭育兒照顧需求的寶貴回饋，立即指示立委與相關政府部門共商對策，並自今年起推出貼心新政策：凡符合條件的新住民父母，只要子女已在台灣設有戶籍，即可申請將在台停留期限，從原本最長半年延長至1年，這將為新住民家庭在育兒照顧安排上提供更多彈性與安心。

在座談會上，賴清德特別強調，現場許多新住民的心聲與建議他聽到了，他會請行政部門深入研議，讓政策更真正符合廣大民眾的期待與需求，一起為台灣打造更溫暖的家園。

賴清德也補充，民進黨2004年全代會通過「族群多元、國家一體」決議文，強調不論先來後到、不分任何族群，只要認同台灣，熱愛這片土地，就是這個國家的主人。這份決議文就是民進黨的精神，民進黨一路走來始終張開雙臂，擁抱多元。

新住民部主任張瑜庭表示，期待第3屆諮詢委員能成為民進黨與各地新住民團體之間的重要橋梁，除協助促進交流與溝通外，也能在各地蒐集新住民的意見與想法，作為政策推動的重要參考。

柬埔寨 何博文 新住民

