指台灣為能源韌性最差國 環團：去年中東進口LNG人均量為中國大陸25倍

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
美伊戰火衝擊荷姆茲海峽，目前該海峽形同關閉。路透
美以伊衝突帶來全球能源危機即將屆滿兩周，許多團體在今於立法院召開記者會表示，我國非天然氣生產國，但卻是全世界最重度依賴荷姆茲海峽進口油氣的國家，以這回伊朗封鎖這條液化天然氣（LNG）輸出生命線的全球能源危機來看，台灣可說是全球能源韌性最差的國家。環保團體指出，2025年度台灣從荷姆茲海峽進口LNG的人均量是日本的10倍，更是中國大陸的25倍。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，從中東波斯灣荷姆茲海峽進口LNG的全球30餘國當中，台灣是倚賴度冠全球的能源韌性最差國家。台灣健康空氣行動聯盟引用國際分析顯示，2024年度台灣從荷姆茲海峽進口LNG總量為5903Kt（千噸），比較我國能源統計月報的年度LNG進口總量2萬1132Kt，占比達28%，其中25.9%來自卡達、2%來自阿聯大公國，顯示台灣從荷姆茲海峽進口LNG佔比為全球第1，其次依序為印度、巴基斯坦、比利時，另也高於亞洲的南韓和新加坡。

葉光芃指出，比較2024至2025年期間的荷姆茲海峽進口LNG人均量消長，發現當南韓大幅下修25%，台灣卻逆勢成長近33%，來到每人0.359公噸，2025年度台灣從荷姆茲海峽進口LNG的人均量是日本的10倍（0.035公噸），更是中國大陸的25倍（0.0014公噸）。

此外，我國天然氣現行安全存量為11天、2027年將提高為14天，然而伊朗封鎖荷姆茲海峽即將屆滿14天，顯見過度燃氣電力倚賴的脆弱度高，倘若中國大陸封鎖台海，台灣真能救得了斷氣危機嗎？

台中市爭好氣聯盟的執行長岳祥文說， 賴清德總統就職即將屆滿2年，但選前承諾要推動的「健康憲章」到底在哪裡？而面對2028中火無煤的困局，中部居民至今仍必須面對燃煤電廠遲遲無法退場的慢性威脅，政府更在台中港規畫了25座儲氣槽，儲量占全國一半以上，而石化能源設備是戰爭開打後敵方攻擊的首要目標，這種過度集中的能源配置，讓海線居民的生命財產備受威脅。

