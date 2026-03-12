影／國父逝世101週年 鄭麗文獻花致敬 孫雅麗致贈翠亨村「種子」

國父孫中山逝世101週年，國民黨主席鄭麗文上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬，國父曾姪孫女孫雅麗並致贈國父故鄉廣東翠亨村的「種子」給鄭麗文主席。

鄭麗文在致詞時表示一代偉人的隕落，在中國大陸30萬人走上街頭，臺灣同胞同樣的難掩悲痛之情，辛亥革命不只帶來了全亞洲第一個民主共和國「中華民國」，而且是所有亞洲弱小民族、半殖民地、殖民地被帝國欺壓的弱小民族無不嚮往，追隨孫中山的革命腳步，我們的國父，不忘提醒我們要聯合世界弱小之民族共同奮鬥，鄭麗文強調，看到今天的世界秩序如此混亂，不安動盪詭譎，在今日這個時刻的中國國民黨，不能夠忘記總理的革命精神，不能夠忘記總理給我們的勉勵。

國父孫中山逝世101週年，國民黨主席鄭麗文（左二）上午前往國父紀念館中山文化園區中山碑林向總理獻花致敬，國父曾姪孫女孫雅麗（右二）並致贈國父故鄉廣東翠亨村的「種子」給鄭麗文主席。記者曾學仁／攝影

