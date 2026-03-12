傳中華文總將改名台灣文總 國民黨批賴政府：遂行窄國小島文化

傳中華文化總會將改名並先從英文開始，將當中「Chinese」改為「Taiwan」，遭外界質疑要搞台獨。國民黨質疑，民進黨政府想藉此切割，遂行窄國、小島文化，只會更限縮我國文化傳承的厚度、深度與廣度，無法有浸潤力及影響力，對台灣真的好嗎？

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。據了解，文總內部也正著手推動改名，並已於去年底決議，先將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」，預計近日就可完成相關程序。

國民黨文傳會副主委尹乃菁今出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動，並於會後受訪時抨擊，民進黨政府在建立中國或台灣的論述上，永遠不要忘記在土地文化傳承上必須涵蓋大家共同成長的活水資源，一再切割只會更限縮文化傳承的厚度、深度與廣度。

尹乃菁批評，民進黨政府如今用如此手段切割，要遂行窄國、小島文化的訴求，這樣對於台灣的發展真的有利嗎？世界上任何的文明都希望自身文明傳承是能夠涵蓋孕育文化、滋長土壤的資源，民進黨操作把台灣限縮在小島文化的場域，不但沒辦法有浸潤力，更沒辦法發揮影響力。