快訊

柯文哲頭像被寫上「王八、貪汙犯」 民眾黨中市議員參選人凌晨提告

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

傳中華文總將改名台灣文總 國民黨批賴政府：遂行窄國小島文化

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨眾多人員今出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動。記者李成蔭／攝影
國民黨眾多人員今出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動。記者李成蔭／攝影

傳中華文化總會將改名並先從英文開始，將當中「Chinese」改為「Taiwan」，遭外界質疑要搞台獨。國民黨質疑，民進黨政府想藉此切割，遂行窄國、小島文化，只會更限縮我國文化傳承的厚度、深度與廣度，無法有浸潤力及影響力，對台灣真的好嗎？

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。據了解，文總內部也正著手推動改名，並已於去年底決議，先將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan」，預計近日就可完成相關程序。

國民黨文傳會副主委尹乃菁今出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動，並於會後受訪時抨擊，民進黨政府在建立中國或台灣的論述上，永遠不要忘記在土地文化傳承上必須涵蓋大家共同成長的活水資源，一再切割只會更限縮文化傳承的厚度、深度與廣度。

尹乃菁批評，民進黨政府如今用如此手段切割，要遂行窄國、小島文化的訴求，這樣對於台灣的發展真的有利嗎？世界上任何的文明都希望自身文明傳承是能夠涵蓋孕育文化、滋長土壤的資源，民進黨操作把台灣限縮在小島文化的場域，不但沒辦法有浸潤力，更沒辦法發揮影響力。

國民黨文傳會副主委尹乃菁今出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動，並於會後受訪。記者李成蔭／攝影
國民黨文傳會副主委尹乃菁今出席國父逝世101周年獻花致敬紀念活動，並於會後受訪。記者李成蔭／攝影

國民黨 民進黨政府 曹興誠

延伸閱讀

盧秀燕率團赴美訪問 多名國民黨籍立委送機

藍：黨產條例是惡法…民進黨壟斷資源 國民黨一窮二白

陸政協委員許可慰：2025年有近490萬台灣民眾赴陸

曹興誠因「中華」請辭文總執委 文總：持續溝通

相關新聞

傳中華文總將改名台灣文總 國民黨批賴政府：遂行窄國小島文化

傳中華文化總會將改名並先從英文開始，將當中「Chinese」改為「Taiwan」，遭外界質疑要搞台獨。國民黨質疑，民進黨政府想藉此切割，遂行窄國、小島文化，只會更限縮我國文化傳承的厚度、深度與廣度，無法有浸潤力及影響力，對台灣真的好嗎？

民團指化石燃料傷肺又傷腎 點名賴總統赴立院國情報告提能源處方

今天是312世界腎臟日，環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，卓揆赴立院專案報告能源危機是應盡的義務，同時也再次點名賴清德總統應在立院國情報告應提創新能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。

6大生活津貼政院擬調增23.5% 兒少扶助每月最低補助5000元

行政院會12日將通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」。據了解，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，將全面調增23.5%，並加強兒少扶助每月最低補助5000元，並建立期中檢討機制，CPI成長率達3%即調整。

10天不到已上百家申請 蔣萬安育兒減工時最新申請進度曝

台北市長蔣萬安推動「育兒減工時」政策三月上路，短短不到十天申請時間，已經有121家企業響應，一共申請育兒減工時人數為180多人，北市勞動局統計，申請育兒減工時的企業多為中小型企業，目前企業申請最多的人數為7人。

指台灣為能源韌性最差國 環團：去年中東進口LNG人均量為中國大陸25倍

美以伊衝突帶來全球能源危機即將屆滿兩周，許多團體在今於立法院召開記者會表示，我國非天然氣生產國，但卻是全世界最重度依賴荷姆茲海峽進口油氣的國家，以這回伊朗封鎖這條液化天然氣（LNG）輸出生命線的全球能源危機來看，台灣可說是全球能源韌性最差的國家。環保團體指出，2025年度台灣從荷姆茲海峽進口LNG的人均量是日本的10倍，更是中國大陸的25倍。

里長10年奮鬥 300年霧裡薛圳從臭水溝變身台北市定古蹟

「我記得小時候掉到一條河，後來被填平了，那條河叫琥珀川……」宮崎駿電影《神隱少女》的經典台詞，正在台北市溫州街真實上演。很多人知道瑠公圳，卻不知道台北還有條更古老的「霧裡薛圳」。在大學里里長吳沛璇與民團奔走下，這條隱身在鳳城燒臘、台一牛奶大王旁的灌溉溝渠，不僅成功正名，更在建商都更的夾縫中奇蹟存活，正式登錄為市定古蹟。究竟這條比龍山寺還「資深」的水圳，如何從餐廳廚房下的臭水溝，變成城市降溫的救星？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。