快訊

柯文哲頭像被寫上「王八、貪汙犯」 民眾黨中市議員參選人凌晨提告

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

民團指化石燃料傷肺又傷腎 點名賴總統赴立院國情報告提能源處方

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，賴總統應前往立院進行國情報告，並提出創新的能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。記者李柏澔／攝影
環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，賴總統應前往立院進行國情報告，並提出創新的能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。記者李柏澔／攝影

今天是312世界腎臟日，環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，卓揆赴立院專案報告能源危機是應盡的義務，同時也再次點名賴清德總統應在立院國情報告應提創新能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。

許多團體在今天312世界腎臟日站出來，訴求召開能源危機因應國是會議，加速戒斷化石燃料依賴，方能化國安危機為健康轉機，而賴總統應前往立院進行國情報告，納入能源危機因應國策也是義務，行政院長卓榮泰也應至立法院進行能源安全的專案報告。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，312世界腎臟日主題是人人腎臟健康，而減空汙才能守護國人腎臟健康，然而總統府健康台灣委員會、氣候變遷對策委員會和韌性台灣委員會都已成立2年，賴總統應當可在立法院國情報告中說明具體成效和推動的難處，比如健康台灣委員會成立以來，針對腎臟病預防有什麼具體措施，畢竟國人中每10人就有1人是腎臟病患者。

葉光芃說，相關的台灣本土研究發現，PM2.5每增加10微克，罹患慢性腎臟病的風險增加6%， 反之PM 2.5濃度每降低5微克 ，慢性腎臟病的風險降低25%，積極戒斷煤油氣依賴，便可搶救兒少腎臟健康。

彰化醫療界聯盟理事長、兒童腎臟科醫師錢建文說， 近年的系統文獻回顧研究指出，空汙、重金屬、持久性有機汙染物、塑化劑、熱暴露與缺乏綠地等，都與慢性腎病發生與惡化有關， 政府應設定明確期限，逐步但堅定地淘汰燃煤發電與高汙染石化設施，同步推動低碳與再生能源、城市增綠與空汙及熱島防制，以守護台灣兒童與全民的腎臟健康。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，當年說2025要達到能源轉型「532」（燃氣50%、燃煤30%、綠電20%）的能源配比，結果再生能源跟不上，風電光電摧毀良田與美景、弊案又一大堆，這些諸多不當的能源政策都是先射箭再畫靶，以至於窒礙難行、延宕轉型，朝野正視國家能源轉型的亂象與檢討的必要，要求盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政表示，政府一邊喊2050淨零碳排，但另一邊卻不斷開發並擴建三接、四接、五接、七接，天然氣一樣都是高碳排化石能源，而現在用電量節節攀升，汙染並未因此減緩，甚至備役燃煤機組也要重啟支援，應盡速履行國家減量的目標，制定具體計劃，在明確的時間表內擺脫煤炭、石油與天然氣的使用。

中華民國工作傷害受害人協會專員賀光卍說，PM2.5傷肺又傷腎，甚至增加慢性腎臟病與腎衰竭的風險，能源政策不只是有沒有電的問題，也必須是健康、安全與勞工與居民權益的問題。

國情報告 國是會議 能源危機

延伸閱讀

經濟日報社論／避免能源危機 儘快重啟核電

緩漲油價治標 不如正視能源安全

天然氣供應無虞？賴正鎰：存量僅11.5天「根本命懸一線」

不知罹腎病 大叔及時就醫逃過洗腎

相關新聞

傳中華文總將改名台灣文總 國民黨批賴政府：遂行窄國小島文化

傳中華文化總會將改名並先從英文開始，將當中「Chinese」改為「Taiwan」，遭外界質疑要搞台獨。國民黨質疑，民進黨政府想藉此切割，遂行窄國、小島文化，只會更限縮我國文化傳承的厚度、深度與廣度，無法有浸潤力及影響力，對台灣真的好嗎？

民團指化石燃料傷肺又傷腎 點名賴總統赴立院國情報告提能源處方

今天是312世界腎臟日，環保團體與醫團今天特別北上立法院召開記者會表示，卓揆赴立院專案報告能源危機是應盡的義務，同時也再次點名賴清德總統應在立院國情報告應提創新能源處方，並盡速召開能源國是會議，加速戒斷化石燃料依賴。

6大生活津貼政院擬調增23.5% 兒少扶助每月最低補助5000元

行政院會12日將通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」。據了解，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，將全面調增23.5%，並加強兒少扶助每月最低補助5000元，並建立期中檢討機制，CPI成長率達3%即調整。

10天不到已上百家申請 蔣萬安育兒減工時最新申請進度曝

台北市長蔣萬安推動「育兒減工時」政策三月上路，短短不到十天申請時間，已經有121家企業響應，一共申請育兒減工時人數為180多人，北市勞動局統計，申請育兒減工時的企業多為中小型企業，目前企業申請最多的人數為7人。

指台灣為能源韌性最差國 環團：去年中東進口LNG人均量為中國大陸25倍

美以伊衝突帶來全球能源危機即將屆滿兩周，許多團體在今於立法院召開記者會表示，我國非天然氣生產國，但卻是全世界最重度依賴荷姆茲海峽進口油氣的國家，以這回伊朗封鎖這條液化天然氣（LNG）輸出生命線的全球能源危機來看，台灣可說是全球能源韌性最差的國家。環保團體指出，2025年度台灣從荷姆茲海峽進口LNG的人均量是日本的10倍，更是中國大陸的25倍。

里長10年奮鬥 300年霧裡薛圳從臭水溝變身台北市定古蹟

「我記得小時候掉到一條河，後來被填平了，那條河叫琥珀川……」宮崎駿電影《神隱少女》的經典台詞，正在台北市溫州街真實上演。很多人知道瑠公圳，卻不知道台北還有條更古老的「霧裡薛圳」。在大學里里長吳沛璇與民團奔走下，這條隱身在鳳城燒臘、台一牛奶大王旁的灌溉溝渠，不僅成功正名，更在建商都更的夾縫中奇蹟存活，正式登錄為市定古蹟。究竟這條比龍山寺還「資深」的水圳，如何從餐廳廚房下的臭水溝，變成城市降溫的救星？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。