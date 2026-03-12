瑞典西藏抗暴日活動　台灣人出席聲援展現團結

快訊

中央社／ 記者辜泳秝斯德哥爾摩11日專電

瑞典圖伯特（西藏）團體V-TAG 10日在斯德哥爾摩舉辦抗暴日67週年紀念遊行，呼應達賴喇嘛提出的「慈悲年」，訴求以慈悲心與團結力量對抗壓迫。瑞典維吾爾人組織與瑞典台灣協會也受邀參與，共同聲援圖伯特自由。

1959年3月10日圖伯特（西藏）起義抵抗中國遭到血腥壓迫，今年屆滿67週年，民間組織V-TAG在瑞典首都斯德哥爾摩發起紀念活動，不只為了紀念抗暴日，也希望提醒各界，圖伯特人仍持續對抗壓迫，每年的抗暴紀念日也會向過去為了爭取自由而喪命的圖伯特人致敬。

今年適逢達賴喇嘛（Dalai Lama）提出的慈悲年（Year of Compassion），活動主辦人Lodoe強調，慈悲心與團結力是對抗壓迫的重要力量。

今年的遊行邀請瑞典維吾爾協會（Swedish UyghurCommittee）、瑞典台灣協會以及瑞典圖伯特協會（Swedish Tibet Committee）共同參與，並請到庫德族的代表進行宣講，出席的還有瑞典國會議員、民間組織等。各個組織與代表不僅關心圖伯特議題，也抗議中國對維吾爾人與台灣的壓迫。

瑞典台灣協會會長吳文瑄表示，監察委員田秋堇最近因林宅血案受訪的談話內容觸動人心，台灣人承受過壓迫歷史，應該要有承擔為被噤聲的人發聲，因此出席這次遊行。

她說，瑞典台灣協會曾致函多位國會議員抗議瑞典國稅局將台灣人的國籍註記為「中國一省」，目前仍未獲更正，因此有機會上街表達訴求就不會沉默，不能再受威權壓迫而自我審查與自我限制。

她在宣講中表示，對比圖伯特、維吾爾和台灣人和平追求自由的決心，瑞典社會應了解中國政權之邪惡，並警示中國現正進行中的跨境鎮壓。她提醒瑞典社會，應對國家基礎建設發包給中國這樣的獨裁國家更有危機意識。

參與遊行的台僑第2代吳宣儂表示，她在這次遊行中了解到圖伯特人與維吾爾人被壓迫的狀況，台灣也應聲援。

庫德裔的記者巴克席（Kurdo Baksi）表示，中國應該立即離開圖伯特，67年前中國佔領了這個地方導致當地人民起義對抗。中國想要抹滅圖伯特的語言、認同與文化，但北京政權永遠不會成功。

遊行隊伍從瑞典國會旁廣場出發，到市中心的賽格爾廣場 （Sergels torg）各團體發表短講，再步行到中國大使館前呼喊口號表達抗議，中國大使館並沒有出面回應。

國稅局 瑞典 台灣人

