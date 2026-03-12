10天不到已上百家申請 蔣萬安育兒減工時最新申請進度曝

台北市長蔣萬安推動「育兒減工時」政策三月上路，短短不到十天申請時間，已經有121家企業響應，一共申請育兒減工時人數為180多人，北市勞動局統計，申請育兒減工時的企業多為中小型企業，目前企業申請最多的人數為7人。

北市勞動局長王秋冬表示，市長蔣萬安試辦「育兒減少工時計畫」，開放申請的第一個上班日就有企業來申請，勞動局統計，截至3月11日，扣除假日申請天數不到十天，已經有逾120家企業申請，申請人數每家企業不同。

王說，從申請的踴躍程度，企業與員工對育兒彈性工時確實有相當需求，也反映企業普遍對此項政策抱持正面態度。不少企業願在不減薪前提下，提供家長更友善的工時安排。今年預算550萬元還沒有用完，如果申請踴躍，北市府也會用其他財源支應。