6大生活津貼政院擬調增23.5% 兒少扶助每月最低補助5000元

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
行政院會12日將通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」。據了解，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，將全面調增23.5%。圖／聯合報系資料照片
行政院會12日將通過「六大生活津貼（補助）調整規劃」。據了解，身障者、中低收老人、弱勢兒少，以及低收入戶的家庭、兒童、就學等生活補助給付，將全面調增23.5%，並加強兒少扶助每月最低補助5000元，並建立期中檢討機制，CPI成長率達3%即調整。

衛福部統計，調整後整體受益人數89萬人，今年中央負擔總經費244.4億元，明年335.6億元，預計7月上路。

行政院今年初接連提出老農津貼國民年金修法，目前正送交立法院審議中。卓揆當時指出，未來將持續依照照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政等三原則，檢視連動的各項福利津貼與補助，建構更完整的福利制度，六大生活津貼（補助）調整也包含在內。

所謂六大生活津貼，包括低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、弱勢兒童及少年生活扶助、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼。

