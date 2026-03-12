6大生活津貼政院擬調增23.5% 兒少扶助每月最低補助5000元

「我記得小時候掉到一條河，後來被填平了，那條河叫琥珀川……」宮崎駿電影《神隱少女》的經典台詞，正在台北市溫州街真實上演。很多人知道瑠公圳，卻不知道台北還有條更古老的「霧裡薛圳」。在大學里里長吳沛璇與民團奔走下，這條隱身在鳳城燒臘、台一牛奶大王旁的灌溉溝渠，不僅成功正名，更在建商都更的夾縫中奇蹟存活，正式登錄為市定古蹟。究竟這條比龍山寺還「資深」的水圳，如何從餐廳廚房下的臭水溝，變成城市降溫的救星？

2026-03-12 09:01