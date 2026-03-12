快訊

應付中國等國家級網攻　專家：澳、台應加強合作

中央社／ 記者丘德真雪梨12日專電

澳洲戰略政策研究所網路安全專家普里揚迪塔向中央社指出，澳洲與台灣近年都持續遭受來自中國等外國國家級駭客攻擊；作為可靠的夥伴民主國家，澳、台應加強合作防範網路安全威脅。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）網路科技安全研究計畫資深分析師普里揚迪塔（Gatra Priyandita）透過電子郵件回應中央社提問指出，澳、台之所以可望成為值得信賴的網路安全合作夥伴，主要因為兩國有著相同的價值觀和戰略利益。

普里揚迪塔解釋，從價值觀的角度來看，澳、台都是開放社會，人與人之間及民眾與政府之間信任度高，且經濟穩定，民主制度持續正常運作；這些因素，都讓兩國擁有和維持應對網路攻擊所必須具備的網路韌性。

普里揚迪塔強調，澳、台兩國的繁榮都需要倚重印太地區的經濟穩定；既然有著共同利益，足以讓兩國成為彼此的可靠夥伴。

普里揚迪塔說：「台灣的半導體產業，是全球製造業供應鏈的核心；澳洲的能源系統、交通網絡和關鍵基礎設施，在維護印太地區的經濟穩定方面，發揮重要作用；要是任何一方被癱瘓，都會連帶拖累整個國際供應鏈，然後蔓延至更多地方。」

普里揚迪塔相信，澳、台「兩國都有強烈的現實動機，去幫助加強對方的網路韌性。」

普里揚迪塔提醒，澳、台需要及早針對「後量子時代」（Post-quantum）規劃網路安全合作。他解釋，目前銀行系統、電訊網路、政府資料庫、工業基礎設施和控制系統廣泛使用加密系統，都有可能被量子電腦破解。

普里揚迪塔估計，由於這些加密系統應用範圍甚廣，要替換成更安全的系統將需要長達數年時間；因此，針對後量子時代的網路安全轉型，須包括識別目前有那些機構或部門是正在使用這些加密系統；接著，要在不中斷關鍵服務的前提下，逐步過渡到能夠抵抗量子電腦攻擊（quantum-resistant ）的加密系統。

普里揚迪塔相信，澳、台可望能在人工智慧威脅分析（AI-enabled threat analysis）方面進一步合作，以便利用人工智慧偵測網路流量中的異常模式或異常情況、快速分析大量數據，進而比及早識別潛在網路攻擊。

普里揚迪塔同時警告，人工智慧也可被駭客被用作改良網路攻擊，例如，AI能擴大網路釣魚活動的規模，也可以用作改變攻擊的行為以便逃避偵測。

普里揚迪塔認為，隨著人工智慧日益精良，網路安全環境的速度和複雜性也大幅提高；對此，澳、台應該及早加強合作。

另外，普里揚迪塔6日於澳洲戰略政策研究所（ASPI）網站上發表評論文章，標題為「面對共同的網路威脅，澳洲和台灣需要保護數位經濟」（Sharingcyber threats, Australia and Taiwan need to protect digitaleconomies）；該文指出，印太地區經濟的未來，將取決於是否擁有可信賴的數位基礎建施；澳、台如能加強合作，進而展現出網路安全韌性，不單只對兩國有利，而且這種合作模式亦將會被其他地區效仿。

普里揚迪塔相信，澳、台加強合作，將可展示網路安全並非依靠「技術孤立」（technologicalisolation），而是以符合現代經濟體的運作模式，有秩序地合作以提高彼此的韌性。

