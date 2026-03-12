台灣議題走進捷克課堂　宗廟文化、數位民主成焦點

走進捷克查理大學的課堂，台灣議題成為學生討論焦點。課堂上，學生圍繞著台灣的宗教文化、國族建構與數位民主展開討論，主題橫跨歷史、宗教與政治學。台灣不再只是遙遠的地緣政治名詞，而是歐洲學生認識亞洲的重要窗口。

駐捷克代表處與捷克頂尖學府查理大學（CharlesUniversity）於2025年初簽署「台灣講座」合作協議，在捷克推動以台灣為核心的跨學門課程與學術研究。去年秋季學期，查理大學開設3門聚焦台灣的課程，涵蓋國族建構、宗教文化、台灣與中國的比較研究，逐步拓展中東歐學界對台灣當代社會的多元理解。

中央社記者實際來到查理大學觀課。授課的德籍教師田雅各，過去曾赴台學習中文及進行碩士論文田野調查，研究主題為台灣民間信仰。田雅各（Jacob F.Tischer）告訴中央社記者，他曾走訪各地媽祖廟、參與媽祖遶境活動，這些經驗也成為他研究與授課養分。

● 西方視角看台灣宗教 歐洲學生熱議廟會文化

在「台灣的佛教、道教與民間宗教」課程中，聚焦宗教文化在本土與全球之間的流動，探討神靈同時具備神與鬼的多重身分，以及政治人物為何經常出現在地方廟會與宗教儀式。

修讀漢學碩士一年級的包孟澤告訴中央社記者，他過去曾造訪台灣，走訪龍山寺等多處廟宇，對台灣宗教文化的生命力、熱鬧氛圍印象深刻。

包孟澤指出，對歐洲或漢學背景學生而言，專門討論台灣宗教的課程相當少，因此這門課彌補相關學術資源的缺口。他表示，希望再次前往台灣精進中文能力，並深化對台灣社會的理解。

法律碩士生Marek向記者表示，過去與台灣和中國學生交流的過程中，逐漸意識到世界並非只有西方單一思考模式。相較於歐洲宗教，台灣的宗教實踐更像是一種持續的對話，人與神之間存在不斷回應與協商的關係。

Marek指出，台灣融合儒家、佛教、道教、日本宗教影響、地方信仰，甚至在地化的基督教，呈現多元並存的宗教樣貌。

這門課不只有捷克學生，也吸引台灣學生修讀。來查理大學交換的台灣學生韓元寶分享，從國外的觀點重新看待台灣，讓她收穫良多。

韓元寶表示，捷克同學的提問，常讓她意識到許多早已習以為常的觀念，並非放諸四海皆準。她舉例，在宗教課堂上，同學詢問「若向神明祈求天氣預測卻未應驗，該如何理解」這類問題，以及討論上香數量等細節。

她說，這些傳統對台灣人而言多半是無意識的日常實踐，但在外國學生的提問下，促使她重新思考其背後意義，甚至發現自己未必能清楚說明原因。

● 從殖民歷史到數位民主 台灣成捷克學生研究案例

在另一門「當代台灣的民族國家建構及其歷史根源」，課程從殖民化、全球化與本土化的影響切入，回顧歷史上曾統治台灣的不同政權，同時觸及台海戰爭對台灣社會的影響。

法律碩士生Marek表示，他帶著「國族是否必然存在」的疑問進入課堂，並思考是否可能在不明確的國族框架為前提下，仍保存文化與歷史。在他看來，這些討論不只關於台灣，也挑戰以國族為核心理解世界秩序的既定思維。

社會學碩士生Andrea告訴記者，她雖非漢學背景，但對台灣議題感興趣，因此前來修讀，「這堂課以循序漸進方式串連歷史與當代議題，不僅內容新穎，結構與敘事也相當清楚」。

課堂上，田雅各介紹台灣前數位發展部部長唐鳳的理念與實踐，讓Andrea感到格外親切。Andrea笑稱，自己是唐鳳的「忠實支持者」，過去捷克媒體曾刊登唐鳳長篇專訪，顯示台灣議題已逐漸進入歐洲公共視野。

對Andrea而言，課堂最具吸引力的主題是台灣的「數位民主」與「民主化進程」，這正好與她研究興趣契合，也計劃未來以台灣作為研究案例。

隨著「台灣講座」計畫持續推動，台灣議題正逐步走入捷克高等教育現場，也讓歐洲學生理解當代東亞社會的多元樣貌。