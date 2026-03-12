快訊

中研院民調／台灣民眾普遍不認美國是講信用國家

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
我國中研院歐美所11日公布最新民調指出，有34.3%的受訪者傾向同意美國是有信用的國家，不過有57.4%的受訪者傾向不同意，雖較去年民調的59.6%微幅下滑，但今年有22.4％的受訪者表達非常不同意美國是講信用的國家。圖／聯合報系資料照
我國中研院歐美所11日公布最新民調指出，有22.4%的受訪者「非常不同意」美國是講信用的國家，這個數據略高於去年民調結果；另外，有54.5％的受訪者傾向不相信美國的安全承諾。

中研院歐美所11日公布「美國肖像」計畫的最新民調，數名計畫學者於11日上午與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉行線上記者會對民調結果做說明。

根據民調結果，有34.3%的受訪者傾向同意美國是有信用的國家，其中26.7%的受訪者表示有些同意、有7.6%的受訪者表示非常同意，不過有57.4%的受訪者傾向不同意，雖較去年民調的59.6%微幅下滑，但今年有22.4％的受訪者表達非常不同意美國是講信用的國家，這個數字明顯高於去年的15.8%。

此外，對於美國的安全承諾，有過半的受訪者傾向不相信，其中有32.3%的受訪者表示不太相信、有22.2%的受訪者表示非常不相信。

中研院政治所研究員吳文欽指出，2021年，約有45%的受訪者表示同意或非常同意美國是講信用的國家，不過這個數字自2021年後持續下滑，雖然2024年略有回升，但之後再次下滑。

吳文欽說，從最新的數據中可以看到，現在只有34%的受訪者認為美國是講信用的國家，吳文欽稱這是疑美論的實證依據，代表有超過60%的台灣民眾認為美國未必是有信用的國家。

至於中國是不是講信用的國家？有76.3%的受訪者傾向不同意，僅有17%的受訪者傾向同意；不過這個數據較去年稍為緩和，去年有82.4的受訪者傾向不同意、有11.7%的受訪者傾向同意。

對於中國會不會以武力攻打台灣，受訪者呈現一半一半的態度，有46.4%的受訪者傾向相信中國會動武，有46.1%的受訪者傾向不相信中國會動武。

「美國肖像」計畫旨在透過調查呈現國人對美國、中國的信任度，本調查預計十年，持續追蹤國人對於美、中的信任度，並對於重大政策例如美國軍售，台美協議等對國人進行支持度調查。

本調查以設籍在台灣且年滿20歲成年人為調查對象，以電話訪問方式進行獨立樣本訪問，訪問期間為今年1月20日至1月26日，共有1206個有效樣本，以95%的信心水準，抽樣誤差為正負2.82%。

