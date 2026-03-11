聽新聞
美喬治亞州議會通過友台決議 台外交官受邀演講

中央社／ 華盛頓11日專電

美國喬治亞州眾議會日前通過友台決議文，讚揚台美共享民主價值、肯定經貿合作進展，並強調聯合國大會2758號決議案遭中國曲解，導致錯誤排除台灣參與國際組織。喬州參議會也通過決議文表揚台灣外交官推動雙邊關係並邀請至議會演講。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處昨天發布新聞稿表示，喬治亞州參議會於2月18日通過決議文，肯定駐亞特蘭大辦事處處長林主恩致力深化台灣及美國東南6州的夥伴關係，增進雙方瞭解，並尋求更多合作機會。

辦事處指出，林主恩9日受邀至喬治亞州參議會，向在場全體56位參議員發表演講。他感謝參議會堅定挺台，並信任他推動台喬關係。

林主恩表示，今年是美國建國250週年，也是台灣首次總統直選30週年，2026年象徵台美共享民主榮耀的一年，意義非凡。另一方面，台美經貿關係緊密，去年美國躍升為台灣第一大貿易夥伴，台灣則成為美國第4大貿易夥伴。

林主恩也強調，喬治亞州以優質人才、便捷物流及國際連結聞名，將是台灣企業的優良投資夥伴，他也鼓勵喬治亞州籌組商機考察團訪台，加速台喬連結。

另外，辦事處指出，喬治亞州眾議會於3月9日通過友台決議文，內容讚揚台美共享民主價值，肯定雙方經貿合作進展，且適逢美國建國250週年及台灣總統直選30週年，台美共同歡慶彼此對人權、法治及國際法秩序的承諾。

辦事處表示，這項決議文也強調聯合國大會2758號決議案遭中國曲解，致使錯誤排除台灣參與國際組織，造成國際社會法治秩序受到挑戰及威權主義擴張等。

駐亞特蘭大辦事處轄區涵蓋阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、田納西州等6州。

聯合國 美國 台灣

相關新聞

夏立言、張五岳同台解析台海風險　點出地緣政治下企業韌性關鍵

臺中市特定工廠「AI永續大師講座系列」第二場講座於3月6日圓滿落幕，本場以「地緣政治下的兩岸關係與臺灣產經發展」為主題，特別邀請前陸委會主委夏立言與淡江大學兩岸關係專家張五岳同台開講，吸引眾多中部企業

銓敘部：去年已通盤檢討公務員考績法 將提修法送立院

有公務員在公共政策網路參與平台，建請檢討「公務人員考績法」。銓敘部今表示，去年上半年銓敘部即已啟動考績法的通盤檢討，更早先於平台提案，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

又爆濫用？辦公室綠美化採購用就安基金 勞動部：資料誤植

過去，勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，勞動部長洪申翰上任後為此提出就安基金策進作為，規定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途。不過，今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。

賴總統：Team Taiwan在經典賽展現台灣人的韌性勇敢

中華隊在世界棒球經典賽賽程落幕。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的韌性及勇敢。過程中即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

啟程訪美將與參眾議員會面？ 陳其邁笑：我沒有要選舉

高雄市長陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，除了和亞利桑那州產官學交流半導體先進製造領域，今年更二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會。外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。

311大震15周年 賴總統：持續深化台日災防、人道合作

日本311大地震今天滿15周年，賴清德總統在臉書表示，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化。

