交友不怕再被宰！政院拍板新制：契約審閱期至少3天、入會費上限5%

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院副院長鄭麗君今天舉行消保會議通過交友媒合服務契約新規範。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君今天舉行消保會議通過交友媒合服務契約新規範。圖／行政院提供

行政院副院長鄭麗君11日主持「行政院消費者保護會」，會中通過內政部新訂定的「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規範婚友社等實體聯誼活動，契約審閱期至少3日、入會費上限為總費用5％，至於網路交友，內政部預計下半年提出專屬草案規範。

近年交友媒合服務日益盛行，為保障消費者權益，會議中通過內政部新訂定的「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，針對提供實體交友媒合服務收取費用的定型化契約，明定契約審閱期至少3日，入會費最高也不得逾契約總費用的5%。

該事項提到，若消費者預付逾5萬元，業者應提供履約保障，也要求明確規範契約終止權與退費標準，禁止業者於契約中約定自動續約或要求消費者提供票據擔保。

鄭麗君聽取報告後，請內政部依法公告新規範，定期或不定期派員查核，並運用多元方式加強宣導相關內容；另為解決灰色地帶，他並請內政部對外說明「實體交友媒合服務業者，若以數位服務輔助提供實體服務者」，亦適用本規範。

此外，由於網路交友也相當盛行，鄭麗君請內政部加速研議網路交友服務相關規範，保障消費者權益；內政部會中說明，後續規劃今年下半年提出適用於「網路交友媒合服務的定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

另針對強化飲用水設備、藍牙耳機、餐飲業禮券消費者權益保障方面。行政院消保處今年初查核20處公私場所飲水設備，發現部分大腸桿菌群或重金屬超標，現已改善完畢；10處設備維護管理有缺失，由地方政府處理中。

鄭麗君會中指示環境部精進檢測方式，未來將同步檢測「進、出水」以釐清源頭，並請政務委員陳時中偕行政院消保處召集教育部、衛福部等跨部會針對學校、醫院等長期飲水需求場所建立抽查計畫。

針對普及的藍牙耳機，行政院消保處抽驗10件商品，品質與構造均符合電磁干擾規範，僅2件標示不符且已改正。鄭麗君要求，經濟部持續落實源頭管理與後市場稽查，另針對委員提及不良耳機材質恐影響消費者健康，她並指示未來要將其納入正式檢測項目。

為防範餐飲業者倒閉導致消費者損失，行政院消保處去年底查核20家業者，發現15家禮券條款違規、1家產品責任險不符規定。鄭麗君說，餐券為預付型交易，她指示衛福部加強宣導，並推廣業者使用QR Code供民眾即時查詢，並定期或不定期辦理查核。

