快訊

「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

美祭337侵權調查　經貿辦：個案調查 不影響台美協定

聯合報／ 黃婉婷／台北報導
底特律汽車製造商通用汽車提出專利侵權申訴，美國國際貿易委員會宣布對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查。路透
底特律汽車製造商通用汽車提出專利侵權申訴，美國國際貿易委員會宣布對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查。路透

汽車製造商通用汽車（General Motors）向美國國際貿易委員會（USITC）提出專利侵權申訴，對台灣與中國進口廠商啟動汽車零件337條款調查。行政院經貿談判辦公室今天指出，本案僅是個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。

由於台美日前已簽署對等貿易協定，外界好奇此項調查是否影響既有協定？經貿辦說，本案不會影響台美之間的協定。

美國國際貿易委員會今天宣布，已對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查，美國國際貿易委員會在這次調查中列出20家答辯人；根據資料，337調查是針對進口貿易中的不公平行為發起調查，並採取制裁措施，包括專利侵權、壟斷等。

經貿辦說明，本案是由通用汽車(General Motors)就來自美國本土、我國及中國等20家汽車零組件廠商，依據「1930年關稅法」第337條款，向美國國際貿易委員會(USITC)提出申訴的設計專利侵權調查案，是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。

經貿辦表示，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。

貿易協定 汽車零組件 經貿

延伸閱讀

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

ART承諾不課數位服務稅 鄭麗君：談判達成自由傳輸不課稅

美122關稅不利台廠 產發署：相對優勢喪失、衝擊更甚ART

美啟動汽車零件337調查　台廠：受美中貿易戰影響

相關新聞

交友不怕再被宰！政院拍板新制：契約審閱期至少3天、入會費上限5%

行政院副院長鄭麗君11日主持「行政院消費者保護會」，會中通過內政部新訂定的「交友媒合服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規範婚友社等實體聯誼活動，契約審閱期至少3日、入會費上限為總費用5％，至於網路交友，內政部預計下半年提出專屬草案規範。

美祭337侵權調查　經貿辦：個案調查 不影響台美協定

汽車製造商通用汽車（General Motors）向美國國際貿易委員會（USITC）提出專利侵權申訴，對台灣與中國進口廠商啟動汽車零件337條款調查。行政院經貿談判辦公室今天指出，本案僅是個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。

銓敘部：去年已通盤檢討公務員考績法 將提修法送立院

有公務員在公共政策網路參與平台，建請檢討「公務人員考績法」。銓敘部今表示，去年上半年銓敘部即已啟動考績法的通盤檢討，更早先於平台提案，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

又爆濫用？辦公室綠美化採購用就安基金 勞動部：資料誤植

過去，勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，勞動部長洪申翰上任後為此提出就安基金策進作為，規定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途。不過，今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。

賴總統：Team Taiwan在經典賽展現台灣人的韌性勇敢

中華隊在世界棒球經典賽賽程落幕。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的韌性及勇敢。過程中即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

啟程訪美將與參眾議員會面？ 陳其邁笑：我沒有要選舉

高雄市長陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，除了和亞利桑那州產官學交流半導體先進製造領域，今年更二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會。外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。