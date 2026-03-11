快訊

國藝會新人事新氣象 鄢繼嬪任第11屆執行長

中央社／ 台北11日電

國家文化藝術基金會今天召開董事會，會中通過董事長彭俊亨提名執行長人事案，由台中國家歌劇院副總監鄢繼嬪出任第11屆國藝會執行長。

彭俊亨表示，鄢繼嬪多年投入文化行政工作，不僅對台灣藝術生態具備深入而全面的理解，也長期關注並掌握國際藝文發展趨勢；相信在其帶領下，國藝會在支持藝文產業與服務藝文工作者方面，都將能開啟更多新的發展契機與可能性。

根據國藝會發布的新聞資料，鄢繼嬪具視覺藝術創作背景，後赴英國攻讀並取得博物館學碩士學位，長期深耕藝文領域，早年曾任職於大學、地方藝文中心及企業基金會，並於2003年加入國藝會資源發展組，累積文化行政與藝文推動的實務經驗。

鄢繼嬪2006年進入行政院文化建設委員會（後改制為文化部），曾兩度派駐紐約台北文化中心，前後十年期間，促成多項跨藝術領域的國際合作計畫，並累積豐富的國際文化交流與策略推動成果。2022年出任台中國家歌劇院副總監，任內除持續推助台灣表演團隊拓展國際舞台外，也積極與國際組織建立夥伴關係。

這次董事會也通過前屆副執行長孫華翔與李拓梓續任案，兩人各具專業領域，熟稔會務運作，未來將持續協助推動相關會務發展。

彭俊亨表示，國藝會新方向將在率領執行團隊與董事會充分討論後，擇期向外界進行完整說明與報告。

