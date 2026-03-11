快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

土木人才招募不易 中央調高獎勵金、提高薦任比例

中央社／ 台北11日電

公部門土木工程人才招募不易。考試院秘書長劉建忻說，今年起已減少相關考試的專業科目，並大減土木工程機關委任官等比例，希望土木工程最低列等盡可能以薦任官等為主，另也鬆綁專技轉任制度，行政院並調高專業加給與獎勵金。

考試院透過新聞稿指出，劉建忻今天出席行政院公共工程委員會「花東地區土木工程學分班」揭牌典禮，見證行政、考試兩院為土木工程人才在地培育所做的努力，也希望能繼續透過兩院跨部會合作，不斷提升公部門培育和招募專業人才能量。

劉建忻致詞時表示，在地專業人才培育是所有建設基礎。國考不足額錄取問題，主要反映在土木工程等特定類科及區域，因此相關人才培育在地化是相當重要的解方。他很佩服公共工程委員會只花了半年多時間，就將此計畫付諸行動。

劉建忻說，為減輕考生負擔，考選部合理務實調整相關考試的專業科目，高考三級由6科減為4科、普考由4科減為3科，從今年起適用，地方特考也規劃將配合調整。針對原民特考所需的土木工程人力，和教育部及原住民族委員會共同研商人才培育計畫。

劉建忻指出，銓敘部也和行政院人事行政總處合作推動職務列等調整方案，讓土木工程機關的委任官等比例大幅下降，希望未來土木工程的最低列等盡可能以薦任官等為主，以符合其專業價值；另也鬆綁專技轉任制度，讓具備工程專業證照者得直接轉任第7職等以上的職務，增加機關人力進用管道。

劉建忻說，就待遇的部分，行政院也已調高專業加給、工程獎勵金額度，並實施留任獎金，展現對專業價值的重視。

劉建忻表示，公務人力養成是長期且完整的系統，無論是「教、考、訓、用、留」，每一階段都很關鍵，需要跨機關共同努力。未來行政院、考試院與各相關部會，會持續分工協力，吸引更多人才建設國家、造福地方。

考試院 劉建忻 行政院

延伸閱讀

土木工程人才大斷層 公共工程會首創花東學分班每學分千元育才

AI 世代 永豐金證券擴大人才招募漏斗

社安求才 桃園、台中強化社工進用率

銓敘部：務實檢討公務員考績法　依實際表現肯定稱職人員

相關新聞

銓敘部：去年已通盤檢討公務員考績法 將提修法送立院

有公務員在公共政策網路參與平台，建請檢討「公務人員考績法」。銓敘部今表示，去年上半年銓敘部即已啟動考績法的通盤檢討，更早先於平台提案，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

又爆濫用？辦公室綠美化採購用就安基金 勞動部：資料誤植

過去，勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，勞動部長洪申翰上任後為此提出就安基金策進作為，規定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途。不過，今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。

賴總統：Team Taiwan在經典賽展現台灣人的韌性勇敢

中華隊在世界棒球經典賽賽程落幕。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的韌性及勇敢。過程中即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

啟程訪美將與參眾議員會面？ 陳其邁笑：我沒有要選舉

高雄市長陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，除了和亞利桑那州產官學交流半導體先進製造領域，今年更二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會。外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。

311大震15周年 賴總統：持續深化台日災防、人道合作

日本311大地震今天滿15周年，賴清德總統在臉書表示，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化。

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。文總回應，將持續與曹興誠溝通，了解其確切意向，並感謝曹擔任委員期間給予文總的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。