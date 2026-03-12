夏立言、張五岳同台解析台海風險　點出地緣政治下企業韌性關鍵

▲臺中市特定工廠「AI永續大師講座系列」第二場講座於3月6日圓滿落幕。 圖／東海大學提供

臺中市特定工廠「AI永續大師講座系列」第二場講座於3月6日圓滿落幕，本場以「地緣政治下的兩岸關係與臺灣產經發展」為主題，特別邀請前陸委會主委夏立言與淡江大學兩岸關係專家張五岳同台開講，吸引眾多中部企業決策者、二代接班人及各界人士到場參與。臺中市政府副秘書長林育鴻表示，臺中是臺灣精密機械、五金與手工具等傳統製造產業的重要基地，許多企業長期深度參與全球供應鏈，因此國際政治與經貿情勢的任何變動，對地方產業都可能產生直接影響。市府在去年關稅議題升溫時即成立應變小組，持續追蹤國際經濟與貿易情勢，希望協助企業提前掌握風險與機會。他指出，兩位講者皆為兩岸關係與國際戰略研究領域的重要專家，能與產業界分享第一線觀察，是極為難得的學習機會。

▲前陸委會主委夏立言強調「兩岸最怕的是沒有交流」，建議中小企業可透過工商團體與民間交流持續促進互動與理解。 圖／東海大學提供

前陸委會主委夏立言以多年兩岸與外交實務經驗指出，兩岸關係的變化不僅影響政府政策，也深刻牽動企業投資、產業布局與國際合作。他強調，「兩岸最怕的是沒有交流」，缺乏交流將提高誤解與誤判的風險，也不利於建立互信基礎。他表示，目前兩岸爆發全面衝突的機率並不高，但在高度敏感的戰略環境下，任何突發事件都可能引發情勢升溫，因此維持溝通與交流管道格外重要。夏立言並提醒，對企業而言，和平穩定的環境是長期投資與產業發展的根本條件，「沒有永續和平，就沒有永續發展」，並建議中小企業可透過工商團體與民間交流持續促進互動與理解。

▲張五岳認為，在面對兩岸議題時，應從單純的「抗中」思維逐步轉向「知中」，才能提升整體戰略韌性。 圖／東海大學提供

張五岳則從國際政治經濟角度分析指出，在高階晶片與人工智慧等關鍵科技領域，美中競爭已呈現長期且結構性的對抗態勢，但在傳統製造與供應鏈體系中，雙方仍難以完全「脫鉤」。他指出，當前國際局勢包括俄烏戰爭、中東衝突及能源市場震盪等因素，皆在重塑全球權力與產業格局，而美中兩國在競爭之餘仍高度重視風險控管與戰略對話。對於外界關注的「2027年中共武力犯台」議題，張五岳表示，這確實與中共建軍百年及相關戰略規劃有所關聯，但若台海爆發衝突，其對全球航運、金融與供應鏈造成的衝擊，將遠遠超過俄烏戰爭，因此各方都必須審慎評估。他認為，台灣社會在面對兩岸議題時，應從單純的「抗中」思維逐步轉向「知中」，深化理解，才能提升整體戰略韌性。

▲林育鴻表示臺中市府透過經濟發展局相關輔導與補助計畫，協助中部許多具國際競爭力的「隱形冠軍」企業順利完成世代交替，並推動企業數位轉型與永續發展。 圖／東海大學提供

在綜合座談環節中，現場企業代表亦就歐美市場傾銷壓力、原物料採購合作以及AI產業帶動的能源需求等議題展開討論。專家指出，人工智慧發展的核心資源在於「算力與電力」，未來台灣能源政策與電力供應的穩定性，將直接影響企業競爭力與產業布局。林育鴻表示，面對AI浪潮與全球供應鏈重組，市府透過經濟發展局相關輔導與補助計畫，協助中部許多具國際競爭力的「隱形冠軍」企業順利完成世代交替，同時推動企業數位轉型與永續發展。

計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎在總結時指出，在全球供應鏈重組與大國戰略競逐持續升溫的背景下，企業競爭力已不僅來自人才、技術與資本，更取決於對全球風險的理解與判讀能力。他提醒中部中小企業與年輕接班人，不應抱持「不碰政治」的心態，因為地緣政治早已深刻影響全球產業發展與市場結構。唯有持續關注兩岸與國際局勢，建立系統化的風險管理能力，企業才能在變動的全球環境中維持韌性並穩健前行。

下一場講座將於本月20日舉行，邀請臺灣金融趨勢重要推手張錫、劉宗聖，聚焦投資趨勢與AI驅動的資產管理創新，並由臺中市財政局長游麗玲與談，協助你把科技浪潮轉化為可用的投資與策略框架，歡迎立即報名，掌握關鍵路徑，報名網址：https://forms.gle/ByBoRbdsX2MUV3pu5。

（臺中市政府經濟發展局廣告）