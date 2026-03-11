快訊

銓敘部：去年已通盤檢討公務員考績法 將提修法送立院

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
銓敘部。圖／銓敘部提供

有公務員在公共政策網路參與平台，建請檢討「公務人員考績法」。銓敘部今表示，去年上半年銓敘部即已啟動考績法的通盤檢討，更早先於平台提案，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

該提案建議檢討「公務人員考績法」，包括刪除考績等第比例限制、引入多層級優良考績制度、明定無重大違失且能完成職務者原則應列甲等以上、以及對於未列甲等以上者，須提出具體事證與書面說明並載明輔導或改善措施等。

銓敘部指出，考試院周弘憲在2024年立法院行使考試院人事同意權時，已提及上任後檢討研修考績法。銓敘部長施能傑自去年上半年起，即啟動討論程序，著手研擬考績法修正構想及條文，經向考試院進行5次專案說明，並獲得考試院對於修法基本方向的支持，也提供相關意見。　　

銓敘部表示，考績制度的變革事涉全體公務人員和政府管理，需謹慎討論。修法方向將朝向考績依受考人實際工作表現評價、肯定承擔責任表現稱職人員，以及正向激勵公務人員追求卓越等目標，務實檢討。　　

銓敘部今年2月及3月陸續與人事總處、中央及各地方主管機關人事主管就變革方向交換意見，正檢討調整考績法修正草案，期能更務實可行，在儘速正式徵詢各機關意見後，會送至立法院審議。

