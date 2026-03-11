快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

又爆濫用？辦公室綠美化採購用就安基金 勞動部：資料誤植

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。圖／本報系資料照
今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。圖／本報系資料照

過去，勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，勞動部長洪申翰上任後為此提出就安基金策進作為，規定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途。不過，今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。

勞動部去年公布就安基金強化把關機制，從用途面、管理面、資訊公開三面向提出六項策進作為，明定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政費用、跟基金法定用途無關的廣宣費、採購年節禮品等都嚴禁。

不過，近期公開在勞動力發展署官網上的資訊，以180萬元決標的「115至116年度行政院新莊聯合辦公大樓及台糖騰雲大樓辦公室環境綠美化勞務採購」案、102萬餘元「「115年度文書製作用品及信封」案使用的都是就安基金，今遭媒體報導披露。

勞動部發稿澄清，負責受理民眾申請移工的跨國勞動力事務中心及直聘中心，位於北市中華路的台糖騰雲大樓，該採購案涉及辦公共空間及民眾洽公區域改善，金額共181萬3606元，經確認，此筆支出全數使用公務預算，並無使用就安基金。

另一個文書製作用品及信封採購案，勞動部則說，該案採購包括公函文件及信封、郵資等行政費用，是勞動力發展署跨國勞動力管理業務、本國人及身心障礙者就業服務業務的行政支出，與民眾和跨公務機關業務相關，44萬5531元由公務預算支出，72萬6919元由就安基金支出。

勞動部表示，經查，114年第4季就業安定基金採購決標資料，是因為系統程式有誤，將公務預算支應的「115至116年度行政院新莊聯合辦公大樓及台糖騰雲大樓辦公室環境綠美化勞務採購案」誤植於就業安定基金採購決標資料，發展署已重新修正，並將進行行政檢討，確保未來上架的公開資訊不再發生錯誤。

勞動力 辦公室 採購案 勞動部 洪申翰

延伸閱讀

未足額進用身障共罰120萬元 1科技廠累罰3次

新聞中的法律／勞資協商延退 三種樣態

補助企業托育 新設硬體可領600萬

勞動部前助理研究員汙六百多萬 彰檢起訴 5人

相關新聞

銓敘部：去年已通盤檢討公務員考績法 將提修法送立院

有公務員在公共政策網路參與平台，建請檢討「公務人員考績法」。銓敘部今表示，去年上半年銓敘部即已啟動考績法的通盤檢討，更早先於平台提案，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

又爆濫用？辦公室綠美化採購用就安基金 勞動部：資料誤植

過去，勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，勞動部長洪申翰上任後為此提出就安基金策進作為，規定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途。不過，今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。

賴總統：Team Taiwan在經典賽展現台灣人的韌性勇敢

中華隊在世界棒球經典賽賽程落幕。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的韌性及勇敢。過程中即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

啟程訪美將與參眾議員會面？ 陳其邁笑：我沒有要選舉

高雄市長陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，除了和亞利桑那州產官學交流半導體先進製造領域，今年更二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會。外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。

311大震15周年 賴總統：持續深化台日災防、人道合作

日本311大地震今天滿15周年，賴清德總統在臉書表示，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化。

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。文總回應，將持續與曹興誠溝通，了解其確切意向，並感謝曹擔任委員期間給予文總的支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。