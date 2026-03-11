又爆濫用？辦公室綠美化採購用就安基金 勞動部：資料誤植

過去，勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，勞動部長洪申翰上任後為此提出就安基金策進作為，規定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途。不過，今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。

勞動部去年公布就安基金強化把關機制，從用途面、管理面、資訊公開三面向提出六項策進作為，明定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途，包括「非直接服務據點」行政費用、跟基金法定用途無關的廣宣費、採購年節禮品等都嚴禁。

不過，近期公開在勞動力發展署官網上的資訊，以180萬元決標的「115至116年度行政院新莊聯合辦公大樓及台糖騰雲大樓辦公室環境綠美化勞務採購」案、102萬餘元「「115年度文書製作用品及信封」案使用的都是就安基金，今遭媒體報導披露。

勞動部發稿澄清，負責受理民眾申請移工的跨國勞動力事務中心及直聘中心，位於北市中華路的台糖騰雲大樓，該採購案涉及辦公共空間及民眾洽公區域改善，金額共181萬3606元，經確認，此筆支出全數使用公務預算，並無使用就安基金。

另一個文書製作用品及信封採購案，勞動部則說，該案採購包括公函文件及信封、郵資等行政費用，是勞動力發展署跨國勞動力管理業務、本國人及身心障礙者就業服務業務的行政支出，與民眾和跨公務機關業務相關，44萬5531元由公務預算支出，72萬6919元由就安基金支出。

勞動部表示，經查，114年第4季就業安定基金採購決標資料，是因為系統程式有誤，將公務預算支應的「115至116年度行政院新莊聯合辦公大樓及台糖騰雲大樓辦公室環境綠美化勞務採購案」誤植於就業安定基金採購決標資料，發展署已重新修正，並將進行行政檢討，確保未來上架的公開資訊不再發生錯誤。