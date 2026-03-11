311震災15週年 片山和之：日台心之絆持續加深

今天是日本311震災15週年，日台交流協會代表片山和之於追悼感恩會表示，再次感謝台灣總是在日本遭逢災害時即時給予支援；確信日台互助互持關係將持續，希望更加深日台之間的「心之絆」。

311東日本大震災在台日本人支援會下午在台北舉辦「311東日本大震災15周年追悼感恩會」，日本台灣交流協會代表片山和之 、台灣日本關係協會副秘書長林郁慧等各界人士出席。

片山致詞時先向311地震罹難者再次致哀，並慰問罹難者家屬。他回憶道，15年前的3月11日，他在比利時的日本大使館工作，電視新聞裡的畫面令他震驚到說不出話來。

片山說，每當日本遭逢各種災害時，台灣總是即刻給予溫暖的慰問與支援，對此再度表達由衷感謝。

片山提到，日本志工們正進行「感謝台灣、自行車環島之旅」，就像今天「感恩會」宗旨，希望將這份感謝的心意永不磨滅地傳承到未來，「正是我們的使命」。

片山強調，自然災害今後仍可能發生，但無論面臨何種困難，確信日本與台灣互助互持的關係都將會持續。即使15年歲月流逝，希望未來能更加深日本與台灣之間所培養出的「心之絆」。

片山在致詞最後也提到世界棒球經典賽（WBC），認為日台友好，日本跟台灣打得都很好，一起努力。

311東日本大震災在台日本人支援會代表上田功說，台灣人民對日本所表達的心意，不僅讓受災地區的民眾深受感動，也讓整個日本都懷著感動與感謝的心情接受這份情誼。

上田回憶說，身在台灣的日本人，難忘台灣民眾像關心自己的事情一樣為日本擔心，整個台灣社會都向日本伸出援手。當時走在街上，大家一定會關心地問「你的家還好嗎」、「家人還好嗎」，當時的氛圍至今仍歷歷在目。

在台灣從事音樂工作的台灣岩手縣人會長宮靖分享說，2012年春天與樂團帶著自創的慰問之歌來到三陸海岸。演奏時，台下聽眾的眼中流下閃亮的淚水。令人感動的是，他們的表情就像見到久別重逢的朋友。

宮靖說，即使過了15年，日本依然不會忘記那場震災，也永遠不會忘記台灣民眾所展現的溫暖與情誼。

片山和之、林郁慧以及日本岩手、宮城、福島各縣代表等獻花，並於地震發生時間13時46分（日本時間14時46分）默禱，最後播放來自日本東北地區訊息影片。