311震災15週年 片山和之：日台心之絆持續加深

中央社／ 台北11日電
日台交流協會代表片山和之。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影 葉信菉
今天是日本311震災15週年，日台交流協會代表片山和之於追悼感恩會表示，再次感謝台灣總是在日本遭逢災害時即時給予支援；確信日台互助互持關係將持續，希望更加深日台之間的「心之絆」。

311東日本大震災在台日本人支援會下午在台北舉辦「311東日本大震災15周年追悼感恩會」，日本台灣交流協會代表片山和之 、台灣日本關係協會副秘書長林郁慧等各界人士出席。

片山致詞時先向311地震罹難者再次致哀，並慰問罹難者家屬。他回憶道，15年前的3月11日，他在比利時的日本大使館工作，電視新聞裡的畫面令他震驚到說不出話來。

片山說，每當日本遭逢各種災害時，台灣總是即刻給予溫暖的慰問與支援，對此再度表達由衷感謝。

片山提到，日本志工們正進行「感謝台灣、自行車環島之旅」，就像今天「感恩會」宗旨，希望將這份感謝的心意永不磨滅地傳承到未來，「正是我們的使命」。

片山強調，自然災害今後仍可能發生，但無論面臨何種困難，確信日本與台灣互助互持的關係都將會持續。即使15年歲月流逝，希望未來能更加深日本與台灣之間所培養出的「心之絆」。

片山在致詞最後也提到世界棒球經典賽（WBC），認為日台友好，日本跟台灣打得都很好，一起努力。

311東日本大震災在台日本人支援會代表上田功說，台灣人民對日本所表達的心意，不僅讓受災地區的民眾深受感動，也讓整個日本都懷著感動與感謝的心情接受這份情誼。

上田回憶說，身在台灣的日本人，難忘台灣民眾像關心自己的事情一樣為日本擔心，整個台灣社會都向日本伸出援手。當時走在街上，大家一定會關心地問「你的家還好嗎」、「家人還好嗎」，當時的氛圍至今仍歷歷在目。

在台灣從事音樂工作的台灣岩手縣人會長宮靖分享說，2012年春天與樂團帶著自創的慰問之歌來到三陸海岸。演奏時，台下聽眾的眼中流下閃亮的淚水。令人感動的是，他們的表情就像見到久別重逢的朋友。

宮靖說，即使過了15年，日本依然不會忘記那場震災，也永遠不會忘記台灣民眾所展現的溫暖與情誼。

片山和之、林郁慧以及日本岩手、宮城、福島各縣代表等獻花，並於地震發生時間13時46分（日本時間14時46分）默禱，最後播放來自日本東北地區訊息影片。

比利時 日本 林郁慧 日本311大震

相關新聞

銓敘部：去年已通盤檢討公務員考績法 將提修法送立院

有公務員在公共政策網路參與平台，建請檢討「公務人員考績法」。銓敘部今表示，去年上半年銓敘部即已啟動考績法的通盤檢討，更早先於平台提案，目前已就修法方向與各個機關交換意見，再適時提出新的考績法修正草案送立法院審議。

又爆濫用？辦公室綠美化採購用就安基金 勞動部：資料誤植

過去，勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，勞動部長洪申翰上任後為此提出就安基金策進作為，規定就安基金不得用於與業務無關、非公務用途。不過，今天卻遭媒體揭露在就安基金決標案中，出現環境綠美化勞務採購案等。對此，勞動部澄清，是資料誤植。

賴總統：Team Taiwan在經典賽展現台灣人的韌性勇敢

中華隊在世界棒球經典賽賽程落幕。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的韌性及勇敢。過程中即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

啟程訪美將與參眾議員會面？ 陳其邁笑：我沒有要選舉

高雄市長陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，除了和亞利桑那州產官學交流半導體先進製造領域，今年更二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會。外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。

311大震15周年 賴總統：持續深化台日災防、人道合作

日本311大地震今天滿15周年，賴清德總統在臉書表示，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化。

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。文總回應，將持續與曹興誠溝通，了解其確切意向，並感謝曹擔任委員期間給予文總的支持。

