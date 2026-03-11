賴總統：Team Taiwan在經典賽展現台灣人的韌性勇敢

中華隊在世界棒球經典賽賽程落幕。身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，Team Taiwan在今天凌晨返抵國門，這次的經典賽展現出台灣人的韌性及勇敢。過程中即使比賽遭遇挫折，台灣球迷仍把異鄉變成主場，或守在大螢幕前全力喝采加油；球員也繼續打拚，拿出最好的表現，展現出台灣的韌性。

賴總統指出，雖然台灣止步小組預賽，不過這次的經典賽，每一位球員都拚戰到最後一刻；也正因如此，東京巨蛋一次又一次響起最熟悉、也最驕傲的聲音「台灣尚勇」。在運動比賽的激情過後，要繼續建立更良善的運動環境，以及打造台灣更好的未來。

賴總統說，此外今天是311東日本大地震十五周年，台灣與日本都是位於地震帶上的島國，除了患難見真情的真摯情誼外，也持續在災防、人道援助上深化交流合作。

賴總統表示，要繼續多管齊下，提升台灣的防災韌性，然而在總預算案中，包括規畫整建老舊校舍的經費，至今仍未能審議，有些學校的建築已超過50年，耐震係數不足，當地震來時，孩子們坐在裡面上課，實在會讓人擔憂，面對國內外的種種挑戰，政府都有長期規劃，也有信心可以因應問題、提出解方。

賴總統指出，由衷期盼立法院盡速審議總預算案及國防特別條例，維護民生與主權應該跨越黨派，更應該是政治人物的首要目標，也要請執政團隊與全體黨公職，繼續向社會溝通，與在野黨商議，讓相關預算能早日通過，讓台灣持續邁向更光明、更有希望的未來。