快訊

啟程訪美將與參眾議員會面？ 陳其邁笑：我沒有要選舉

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面。記者宋原彰／攝影
陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面。記者宋原彰／攝影

高雄市陳其邁今日將率市府團隊啟程赴美，除了和亞利桑那州產官學交流半導體先進製造領域，今年更二度受邀參加全球AI盛會NVIDIA GTC年會。外界詢問是否會與當地參眾議員見面，陳語帶保留並笑說「我是市長，沒有要選舉了」，也不直接回應參加GTC年會是否會與黃仁勳碰面，只強調出訪目的只有讓高雄持續邁向高科技智慧永續城市目標前進。

陳其邁表示，此次出訪主要有3個目的，包括強化台灣半導體韌性、強加城市主權AI在城市治理運用和AI半導體人才培育交流，首站先抵達亞利桑那州，將拜會史丹佛大學、亞利桑那州立大學及亞利桑那大學等學研機構和州政府，拓展高雄和亞利桑那州在半導體先進製程上的戰略連線，如材料、封裝、設備廠等，對台灣、高雄的半導體產業發展至關重要。

陳出訪行程第二站將赴加州聖荷西出席NVIDIA GTC 2026年會，與NVIDIA高層就「智慧高雄燈塔計畫」深化技術合作，會中展示高雄城市主權 AI 在城市治理應用，包括交通局「高雄市交通即時監控平台」、工務局AI模型辨識道路施工樣態、水利局即時影像系統分析災情等；他說另外有史丹佛大學數位教授將針對當前能源或地緣政治等變化，會來交換意見。

對於外界好奇陳抵達亞利桑那州，將與產官學界交流，是否會與參眾議院議員或當地僑胞見面會談；陳其邁語帶保留，只說「我是市長，我沒有要選舉了」，出訪行程主要以強化高雄產業發展為主，會與當地交換城市治理意見，也會和學研機構討論半導體發展，其餘未安排其他行程。

此外，陳今年二度出席NVIDIA GTC年會，去年是與NVIDIA的3位全球副總裁碰面交流，媒體詢問今年是否將進一步和黃仁勳碰面；陳其邁表示，高雄燈塔計畫以視覺語言模型（VLM）為核心，整合城市影像和跨局處資料，建構城市主權AI，成為全球唯一以城市治理為主軸推動生成式AI應用的示範案例，也成為 NVIDIA 官網首個收錄的城市治理案例，此次出席GTC年會將針對城市主權AI與對方高層展開多場閉門會議、交流意見。

半導體 亞利桑那州 陳其邁 訪美 高雄市 黃仁勳

311大震15周年 賴總統：持續深化台日災防、人道合作

日本311大地震今天滿15周年，賴清德總統在臉書表示，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化。

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。文總回應，將持續與曹興誠溝通，了解其確切意向，並感謝曹擔任委員期間給予文總的支持。

歷史上的今天／1962年反共義士大會 歡迎劉承司起義來歸

1962年3月11日，大陸來台各界反共義士代表150人在台北三軍軍官俱樂部集會，歡迎劉承司義土起義來歸，會中熱情洋溢，劉義士深受感動，誓與自由祖國同胞同甘苦、共患難，為反攻大陸，解救同胞而貢獻自己的一切。會中劉承司並發表告海內外同胞書，內稱：雖為爭取個人自由，從海上、陸上、空中逃出大陸，但為解救同胞，誓必仍從海上、陸上、空中打回大陸。

曹興誠因「中華」請辭文總執委 文總：持續溝通

中華文化總會預計在17日舉辦會員大會，媒報報導文總執委曹興誠今天請辭，認為文總宗旨在於推廣台灣文化，卻掛「中華」2字。文...

影／滯留土耳其台人經上海中轉返台 旅客：求助外交單位無回應

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東多國關閉領空，大批航班取消，大陸央視新聞報導，在大陸有關方面協調下，3月10日凌晨4時許，滯留中東的70多名台灣民眾，搭乘中國東方航空MU-704航班平安抵達上海浦東國際機場。其中34名旅客，今天上午自上海浦東搭乘東方航空MU-5007航班回到台灣，一名旅客談到滯留期間求助外交單位卻沒回應感到失望。

