311大震15周年 賴總統：持續深化台日災防、人道合作

聯合報／ 記者周佑政/台北報導
賴清德總統。圖/聯合報系資料照
賴清德總統。圖/聯合報系資料照

日本311大地震今天滿15周年，賴清德總統在臉書表示，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化。

賴總統表示，15年前的今天，巨大的天災襲擊我們的好鄰居日本，震災與海嘯造成數萬人罹難、失蹤與傷亡，我們緬懷那些逝去的朋友、並從這些災難中記取教訓。

他指出，日本朋友們永遠忘不了，在遇到挑戰的第一時間，台灣人展現出巨大的善心，不論黨派立場、不分公私部門，有錢出錢、有力出力；官方與民間的搜救隊，也都在72小時內，就整裝前往日本。

賴總統說，患難見真情，身為第一島鏈的好朋友，日本過去總是在台灣發生天災地變時，立即來援；在921大地震、莫拉克八八水災等天災、甚至是COVID-19疫情中，也總是熱情捐贈物資、金錢、疫苗，並即時地派出搜救隊來台協助，這些恩情，台灣人點滴在心頭。

賴總統說，他也永遠記得，2016年台南大地震發生當天，日本在14小時後，就派遣預備調查隊抵達現場、協助救災。那種真摯動人、互助互信的交情，一次又一次感動彼此。

東日本大地震迄15周年，賴總統表示，台日同屬在地震帶上的一員，又有深厚的歷史淵源、堅定的民間情誼；未來，由衷期盼在這些基礎上，深化災防、人道合作、社會韌性等實質的合作，讓彼此的關係持續深化、成長，繼續成為彼此可信賴的重要夥伴。

日本311大震 賴清德 台日 人道 第一島鏈

對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。文總回應，將持續與曹興誠溝通，了解其確切意向，並感謝曹擔任委員期間給予文總的支持。

歷史上的今天／1962年反共義士大會 歡迎劉承司起義來歸

1962年3月11日，大陸來台各界反共義士代表150人在台北三軍軍官俱樂部集會，歡迎劉承司義土起義來歸，會中熱情洋溢，劉義士深受感動，誓與自由祖國同胞同甘苦、共患難，為反攻大陸，解救同胞而貢獻自己的一切。會中劉承司並發表告海內外同胞書，內稱：雖為爭取個人自由，從海上、陸上、空中逃出大陸，但為解救同胞，誓必仍從海上、陸上、空中打回大陸。

曹興誠因「中華」請辭文總執委 文總：持續溝通

中華文化總會預計在17日舉辦會員大會，媒報報導文總執委曹興誠今天請辭，認為文總宗旨在於推廣台灣文化，卻掛「中華」2字。文...

影／滯留土耳其台人經上海中轉返台 旅客：求助外交單位無回應

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東多國關閉領空，大批航班取消，大陸央視新聞報導，在大陸有關方面協調下，3月10日凌晨4時許，滯留中東的70多名台灣民眾，搭乘中國東方航空MU-704航班平安抵達上海浦東國際機場。其中34名旅客，今天上午自上海浦東搭乘東方航空MU-5007航班回到台灣，一名旅客談到滯留期間求助外交單位卻沒回應感到失望。

伊朗外長：與美談判破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

•伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

