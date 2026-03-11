對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員

聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。文總回應，將持續與曹興誠溝通，了解其確切意向，並感謝曹擔任委員期間給予文總的支持。

曹興誠的辭職信也曝光，指出他原想出席17日文總的會員大會，但經考慮後，決定不參加，並且要辭去執行委員職位。因為他不了解，文化總會的宗旨是推廣台灣文化的，為什麼還要掛「中華」兩個字？

辭職信指出，現在凡掛有「中」或「中華」的組織或活動，都會混淆台灣的定位，削弱台灣的主權，台灣務需全力去「中」，才能走向主權獨立的坦途。他已經被中共定位為「頑固台獨份子」，如果繼續擔任「中華文化總會」的執行委員，未免自相矛盾，故決定即日辭職。