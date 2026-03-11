聽新聞
0:00 / 0:00
對「中華」2字有疑慮 曹興誠喊辭文總執行委員
聯電創辦人曹興誠傳出將辭去中華文化總會執行委員職位，原因是對文總組織名稱中的「中華」2字有疑慮。文總回應，將持續與曹興誠溝通，了解其確切意向，並感謝曹擔任委員期間給予文總的支持。
曹興誠的辭職信也曝光，指出他原想出席17日文總的會員大會，但經考慮後，決定不參加，並且要辭去執行委員職位。因為他不了解，文化總會的宗旨是推廣台灣文化的，為什麼還要掛「中華」兩個字？
辭職信指出，現在凡掛有「中」或「中華」的組織或活動，都會混淆台灣的定位，削弱台灣的主權，台灣務需全力去「中」，才能走向主權獨立的坦途。他已經被中共定位為「頑固台獨份子」，如果繼續擔任「中華文化總會」的執行委員，未免自相矛盾，故決定即日辭職。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。