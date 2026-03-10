影／戰事爆發前抵達中東354國人全數返台 張惇涵至桃機迎接

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東多國關閉領空，大批航班取消，這幾天阿聯酋航空陸續自杜拜載運旅客抵台。今天下午，行政院秘書長張惇涵、交通部次長林國顯至桃機迎接旅客，並贈送代表「平安回家」的蘋果酥給從杜拜返台的旅客。張惇涵表示，中東戰爭爆發前抵達中東地區的14團、354名台灣旅客，已經在今天全數抵台。

張惇涵指出，他帶著3個感謝的心情迎接從杜拜回台國人，首先是感謝這段期間海內外或中東地區國人同胞的體恤跟合作；第2要感謝旅行社在過程中協助旅行團的旅客們，第3要感謝所有政府部門，特別是在第一線中東地區的外交官，不眠不休地為協助國人返國而打拚，才能在持續變化的中東情勢中，穩定有序地推動因應之道。

張惇涵說這次的護僑行動中，中東戰事發生前就在中東地區的14團台灣旅行團、354名旅客已經在今天全數搭機抵達國門，從4日阿聯酋復飛台灣以來，統計至今天將超過1600名國人抵台。

張惇涵透露，巴林駐館7日當天只有3名同仁，其中1名祕書協助3名國人以及1名中國籍同行者，從巴林一路到沙烏地阿拉伯，全程陪伴、協助回台。在中東地區提出需要協助的國人大約不到80名，目前外交部、交通部及當地駐館也積極協助、提供主動關懷，透過陸路疏散、協調班機空位，協助國人儘早返抵國門。

此外，張惇涵強調在能源供應部分，石油、天然氣在3月到4月供應量無虞，所有存量都超過法定存量上限，政府會持續確保能源供應的安全跟穩定。穩定物價措施部分，石油部分除原本雙緩漲機制外，這次也因應中東變局增加專案緩漲機制，而雙緩漲機制跟專案緩漲機制也會持續進行，以穩定物價為重中之重，物價穩定小組會每周召開會議，做最即時的因應。

張惇涵說，外交部已把相關周邊地區列為橙色警戒，但6至8日每天仍有超過100名國人可能因經商、洽公或轉機前往杜拜地區，他呼籲民眾沒有必要應避免前往，若要前往也希望主動到外交部網站登錄，外交部也準備旅行或過境中東地區關懷卡，上面有外交部領務局的QR code，請赴中東地區或轉機國人掃描登入聯絡方式，讓外交部當地的駐館能主動聯絡、提供協助。

由於今天有滯留土耳其的台灣旅客在陸方協助下，經上海浦東轉機返台，對政府有些抱怨。張惇涵指出，駐土耳其伊斯坦堡代表處在5日有接獲這名國人的電子郵件，也回覆土耳其地區領空都是開放、並無關閉，但仍有許多不確定性，所以請國人耐心等待旅行社安排，後續旅行社安排經中國轉機回台，今天稍早也已抵達台灣。

