快訊

財神擁抱的是你嗎？大樂透頭獎1億1人獨得 獎落「這縣市」

旅客起糾紛…北捷中山站內傳有人持刀 捷警趕赴現場狀況曝

美股早盤／美防長揚言發動最強烈攻擊！油價重回90美元 指數漲跌互見

聽新聞
0:00 / 0:00

影／戰事爆發前抵達中東354國人全數返台 張惇涵至桃機迎接

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
有滯留土耳其的台灣旅客在陸方協助下，經上海浦東轉機返台，對政府有些抱怨。張惇涵（中）指出，駐土耳其伊斯坦堡代表處於5日透過電子郵件回覆該旅客，請國人耐心等待旅行社安排，後續旅行社安排經中國轉機已返台。記者黃仲明／攝影
有滯留土耳其的台灣旅客在陸方協助下，經上海浦東轉機返台，對政府有些抱怨。張惇涵（中）指出，駐土耳其伊斯坦堡代表處於5日透過電子郵件回覆該旅客，請國人耐心等待旅行社安排，後續旅行社安排經中國轉機已返台。記者黃仲明／攝影

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東多國關閉領空，大批航班取消，這幾天阿聯酋航空陸續自杜拜載運旅客抵台。今天下午，行政院秘書長張惇涵交通部次長林國顯至桃機迎接旅客，並贈送代表「平安回家」的蘋果酥給從杜拜返台的旅客。張惇涵表示，中東戰爭爆發前抵達中東地區的14團、354名台灣旅客，已經在今天全數抵台。

張惇涵指出，他帶著3個感謝的心情迎接從杜拜回台國人，首先是感謝這段期間海內外或中東地區國人同胞的體恤跟合作；第2要感謝旅行社在過程中協助旅行團的旅客們，第3要感謝所有政府部門，特別是在第一線中東地區的外交官，不眠不休地為協助國人返國而打拚，才能在持續變化的中東情勢中，穩定有序地推動因應之道。

張惇涵說這次的護僑行動中，中東戰事發生前就在中東地區的14團台灣旅行團、354名旅客已經在今天全數搭機抵達國門，從4日阿聯酋復飛台灣以來，統計至今天將超過1600名國人抵台。

張惇涵透露，巴林駐館7日當天只有3名同仁，其中1名祕書協助3名國人以及1名中國籍同行者，從巴林一路到沙烏地阿拉伯，全程陪伴、協助回台。在中東地區提出需要協助的國人大約不到80名，目前外交部、交通部及當地駐館也積極協助、提供主動關懷，透過陸路疏散、協調班機空位，協助國人儘早返抵國門。

此外，張惇涵強調在能源供應部分，石油、天然氣在3月到4月供應量無虞，所有存量都超過法定存量上限，政府會持續確保能源供應的安全跟穩定。穩定物價措施部分，石油部分除原本雙緩漲機制外，這次也因應中東變局增加專案緩漲機制，而雙緩漲機制跟專案緩漲機制也會持續進行，以穩定物價為重中之重，物價穩定小組會每周召開會議，做最即時的因應。

張惇涵說，外交部已把相關周邊地區列為橙色警戒，但6至8日每天仍有超過100名國人可能因經商、洽公或轉機前往杜拜地區，他呼籲民眾沒有必要應避免前往，若要前往也希望主動到外交部網站登錄，外交部也準備旅行或過境中東地區關懷卡，上面有外交部領務局的QR code，請赴中東地區或轉機國人掃描登入聯絡方式，讓外交部當地的駐館能主動聯絡、提供協助。

由於今天有滯留土耳其的台灣旅客在陸方協助下，經上海浦東轉機返台，對政府有些抱怨。張惇涵指出，駐土耳其伊斯坦堡代表處在5日有接獲這名國人的電子郵件，也回覆土耳其地區領空都是開放、並無關閉，但仍有許多不確定性，所以請國人耐心等待旅行社安排，後續旅行社安排經中國轉機回台，今天稍早也已抵達台灣。

張惇涵（右）說，外交部準備了旅行或過境中東地區關懷卡，上面有外交部領務局的QR code，請赴中東地區或轉機國人掃描登入聯絡方式，讓外交部當地的駐館能主動聯絡、提供協助。記者黃仲明／攝影
張惇涵（右）說，外交部準備了旅行或過境中東地區關懷卡，上面有外交部領務局的QR code，請赴中東地區或轉機國人掃描登入聯絡方式，讓外交部當地的駐館能主動聯絡、提供協助。記者黃仲明／攝影

中東戰爭爆發前抵達中東地區的14團、354名台灣旅客已在今天全數抵台，行政院秘書長張惇涵、交通部次長林國顯至桃機迎接旅客，並贈送代表「平安回家」的蘋果酥給從杜拜返台的旅客。記者黃仲明／攝影
中東戰爭爆發前抵達中東地區的14團、354名台灣旅客已在今天全數抵台，行政院秘書長張惇涵、交通部次長林國顯至桃機迎接旅客，並贈送代表「平安回家」的蘋果酥給從杜拜返台的旅客。記者黃仲明／攝影

中東 張惇涵 外交部 軍事行動 旅行社 交通部

延伸閱讀

中東烽火連天杜拜列橙色警戒 政院籲非必要別去：去者必登錄

中東台人全數撤離？ 卓榮泰：最後43名團客下午返國

陸媒稱協助滯留中東台灣人經上海返台 陸委會：認知作戰

中稱助逾70台灣人返上海 外交部：非滯留中東民眾

相關新聞

曹興誠因「中華」請辭文總執委 文總：持續溝通

中華文化總會預計在17日舉辦會員大會，媒報報導文總執委曹興誠今天請辭，認為文總宗旨在於推廣台灣文化，卻掛「中華」2字。文...

影／滯留土耳其台人經上海中轉返台 旅客：求助外交單位無回應

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東多國關閉領空，大批航班取消，大陸央視新聞報導，在大陸有關方面協調下，3月10日凌晨4時許，滯留中東的70多名台灣民眾，搭乘中國東方航空MU-704航班平安抵達上海浦東國際機場。其中34名旅客，今天上午自上海浦東搭乘東方航空MU-5007航班回到台灣，一名旅客談到滯留期間求助外交單位卻沒回應感到失望。

伊朗外長：與美談判破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

•伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

中東烽火連天杜拜列橙色警戒 政院籲非必要別去：去者必登錄

行政院秘書長張惇涵10日指出，從3月4日阿聯酋復飛台灣以來，到9日已經有累積了1,591名國人返抵國門，預計10日會超過1,600名國人返抵國門。在中東地區大概還有不到80名有提出協助的國人朋友，還需要協助，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都在積極的協助中。

油價啟動緊急緩漲機制 卓揆：汽柴油貨物稅減徵50%

•有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。外界關注，中東戰火推升國際油價，政府因應措施以及國內能源儲量供應狀況。

台灣在經典賽淘汰可惜 但丟了球迷格調更可惜

由於戰績都是2勝2負，經典賽C組小組賽澳洲與南韓之戰，反而成為中華隊能否晉級八強戰的關鍵戰役。南韓隊強打文保景「站著被三振」，讓中華隊確定小組賽出局。賽後部分球迷「出征」文保景的IG，用難聽字眼辱罵，甚至修改文保景的維基百科資料，瘋狂行徑，令人咋舌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。