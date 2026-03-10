影／滯留土耳其台人經上海中轉返台 旅客：求助外交單位無回應

美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事行動後，中東多國關閉領空，大批航班取消，大陸央視新聞報導，在大陸有關方面協調下，3月10日凌晨4時許，滯留中東的70多名台灣民眾，搭乘中國東方航空MU-704航班平安抵達上海浦東國際機場。其中34名旅客，今天上午自上海浦東搭乘東方航空MU-5007航班回到台灣，一名旅客談到滯留期間求助外交單位卻沒回應感到失望。

這批台灣民眾是參加台灣同一家旅行社的三個中東團，原計劃結束土耳其伊斯坦堡行程後，經阿拉伯聯合大公國阿布達比返回台北。但2月28日美以對伊朗發起軍事打擊後，中東多國關閉領空，大批航班取消。滯留期間，這批台灣民眾至少4次改簽機票，但航班均顯示無限延期，讓眾人非常焦慮。

今天搭機返台的旅客陳先生表示，他跟太太一起去土耳其旅遊，受中東戰事影響班機停飛，因此在土耳其多停留5天。他說這一段期間問代表處訊息都沒有回答，覺得很失望，事情應該好好解決，但等了一天、兩天、三天都沒有消息，全團34個人都是一樣的遭遇，最後旅行社透過中國大陸駐土耳其大使館幫忙，才順利回來。

陳太太則透露，她曾經寫信給駐土耳其代表處（駐安卡拉台北經濟文化代表團)），但代表處回信「留在原處等旅行社處理」，一等就等了五天，後來旅行社安排搭乘中國東方航空先到上海浦東機場，再轉機回台灣。因為進大陸需要台胞證，所以請台灣家人送到旅行社，旅行社再請人帶到土耳其，才順利從大陸轉機返台。

旅客蔡先生說，要從土耳其搭機前往大陸必須要有台胞證，如果沒有台胞證的話，有帶身分證就可以辦落地簽；若是沒有身分證也沒有台胞證就要再想辦法。因此滯留土耳其的70多名旅客也依三種狀態分批處理，昨天一班先回台灣，今天上午一批旅客搭上海航空飛松山，其他旅客就搭下午的東方航空回來。

同團也有旅客指出，飛機取消之後就聽旅行社安排，旅行社處理好土耳其當地的食宿問題後，有跟團員說可以在附近走動，後來突然說要交台胞證，雖然有猜到是經大陸轉機返台，反正一切都交給旅行社處理。