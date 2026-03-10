快訊

曹興誠因「中華」請辭文總執委 文總：持續溝通

中央社／ 台北10日電
中華文化總會預計在17日舉辦會員大會，媒報報導文總執委曹興誠今天請辭，認為文總宗旨在於推廣台灣文化，卻掛「中華」2字。聯合報資料照片
中華文化總會預計在17日舉辦會員大會，媒報報導文總執委曹興誠今天請辭，認為文總宗旨在於推廣台灣文化，卻掛「中華」2字。聯合報資料照片

中華文化總會預計在17日舉辦會員大會，媒報報導文總執委曹興誠今天請辭，認為文總宗旨在於推廣台灣文化，卻掛「中華」2字。文總表示，將持續溝通，改名一事則須照程序進行。

文總現任執行委員共35人，包含總統賴清德、副總統蕭美琴、文總副會長江春男等。媒體報導，曹興誠今天向江春男表示不會出席17日的會員大會，並且決定辭去執行委員職務。

媒體報導，曹興誠認為文化總會的宗旨是推廣台灣文化，但組織名稱仍掛「中華」兩個字。另自己已被中共定位為「頑固台獨份子」，如繼續擔任「中華文化總會」的執行委員，自相矛盾，因此決定即日辭職，並且不會出席會員大會。

文總今天回應，已從媒體獲知曹興誠欲請辭之訊息，唯大會秘書處尚未接到口頭或書面請辭，文總將持續與曹興誠溝通了解其確切意向，更感謝曹興誠擔任委員期間給予文總的支持。

文總表示，至於曹興誠所提改名一事，因涉及人民團體法及本會章程變更，仍須依照相關法規之程序進行。

