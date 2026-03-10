快訊

中東烽火連天杜拜列橙色警戒 政院籲非必要別去：去者必登錄

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
圖為杜拜機場2022年的資料照片。美聯社
圖為杜拜機場2022年的資料照片。美聯社

行政院秘書長張惇涵10日指出，從3月4日阿聯酋復飛台灣以來，到9日已經有累積了1,591名國人返抵國門，預計10日會超過1,600名國人返抵國門。在中東地區大概還有不到80名有提出協助的國人朋友，還需要協助，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都在積極的協助中。

另外也有兩個拜託，第一，近三日每天都還有超過100名國人前往杜拜地區，但該地區已經是橙色警戒，若是非必要避免前往；第二，若是一定要去，盼國人能夠主動到外交部的網站登錄，讓當地的駐館能夠主動來聯繫大家，主動提供協助。

張惇涵10日赴桃園機場關懷杜拜返台航班旅客時表示，首先要先感謝這段期間所有的國人同胞，無論是在台灣，或者在中東地區，或者在海外，大家的體恤跟合作；第二個要感謝旅行團的旅行社，在這個過程當中能夠協助、幫助旅行團的旅客們；第三要感謝所有政府部門，從交通部到外交部到經濟部，特別是在第一線中東地區的外交官不眠不休地在為國人協助返國來打拚，所以在中東這樣的局勢的變化當中，我國的因應之道能夠穩定有序地來推動。

另外，張惇涵也說，在這一次的護僑行動當中，在中東戰事發生前，在中東地區的14團的旅行團、354名旅客在10日這個班機全數已經抵達國門，請大家放心。從3月4日阿聯酋復飛臺灣以來，到9日已經有累積了1,591名國人返抵國門，預計今天會超過1,600名國人返抵國門。

張惇涵說，這過程當中第一線的駐館有很多很辛苦協助國人的故事，舉例來說 ，在3月7日禮拜六，巴林的駐館其實只有3名同仁，但是其中1名秘書協助了3名國人以及1名中國籍的同行人士，從巴林一路到沙烏地阿拉伯，全程陪伴，協助他們回到台灣。在中東地區大概還有不到80名有提出協助的國人朋友，還需要協助，目前外交部、交通部以及當地的駐館也都在積極的協助當中；政府也提供了主動的關懷，透過陸路的疏散，協助協調航班的空位的班機，來協助他們盡早返抵國門。

再來是在能源供應的部分，張惇涵表示，石油、天然氣在3月到4月，目前供應量都供應無虞，請國人朋友放心。所有的存量也都超過法定的存量上限，政府也會持續的確保能源供應的安全跟穩定。

此外，在穩定物價的措施部分，張惇涵表示，副院長鄭麗君在晚間已經召開了穩定物價小組會議，在大家所關心的石油的部分，除了原本的雙緩漲機制以外，這一次也因應中東的變局，在石油的部分政府增加了專案緩漲的機制。舉例來說，這個禮拜的油價，中油就吸收了六成，所以這個禮拜即便周邊國家油價漲幅很高，但是在這樣子的專案緩漲機制之下，95無鉛汽油（每公升）只漲了1.5元，而雙緩漲機制跟專案緩漲機制也會持續下去，政府會以穩定物價為重中之重的考量，物價穩定小組也會每個禮拜召開一次，來做最即時的因應。

最後，張惇涵也呼籲，他有兩個拜託要拜託國人朋友，從最近這三天的資料來看，每天都還有超過100名國人前往杜拜地區，可能是經商、可能是洽公、可能是轉機，但是外交部已經把相關周邊的地區列為橙色警戒，也就是沒有必要，避免前往，所以第一個拜託是拜託大家，沒有必要，避免前往。

第二是拜託是如果一定有必要得去，也拜託大家能夠主動到外交部的網站來進行登錄，讓當地的駐館能夠主動來聯繫大家，主動提供協助。接下來的班機當中，外交部也準備了一張旅行或過境中東地區的關懷卡，上面有外交部領務局的QR Code，請一定要前往中東地區或者是轉機的國人朋友們，掃QR Code登錄你的聯絡方式，讓外交部能夠主動來聯絡，主動提供協助。

阿聯酋 中東 桃園機場 杜拜 行政院 張惇涵

相關新聞

伊朗外長：與美談判破局 飛彈攻勢「要多久就多久」

•伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）9日接受美國PBS訪問時表示，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗與美國之間的談判可能已經擱置，與美國對話「已不再是我們議程上的選項」。

中東烽火連天杜拜列橙色警戒 政院籲非必要別去：去者必登錄

油價啟動緊急緩漲機制 卓揆：汽柴油貨物稅減徵50%

•有關中東戰火推升國際油價，行政院長卓榮泰表示，物價穩定小組已做出重大決議：汽柴油啟動緊急緩漲機制，油價先漲了1.5元；大宗物資原物料，減徵稅賦延長到9月；擴大汽柴油貨物稅減徵幅度，拉高到50%；強化跨部會民生商品價格的監測機制；持續關注供應鏈與產業的各項影響。卓榮泰10日赴立法院進行總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。外界關注，中東戰火推升國際油價，政府因應措施以及國內能源儲量供應狀況。

台灣在經典賽淘汰可惜 但丟了球迷格調更可惜

由於戰績都是2勝2負，經典賽C組小組賽澳洲與南韓之戰，反而成為中華隊能否晉級八強戰的關鍵戰役。南韓隊強打文保景「站著被三振」，讓中華隊確定小組賽出局。賽後部分球迷「出征」文保景的IG，用難聽字眼辱罵，甚至修改文保景的維基百科資料，瘋狂行徑，令人咋舌。

歷史上的今天／1970年石碇文山煤礦瓦斯爆炸7死1傷

1970年3月10日，台陽礦業公司所屬的文山煤礦發生重大災變，在該煤礦第一坑內工作的礦工，有7人死亡，1人受傷。根據礦務局的技術人員初步調查，造成災變的原因是由瓦斯爆炸所引起。 據台陽礦業公司董事長顏欽賢告訴記者，文山煤礦一共有3個礦坑，發生災害的是位於台北縣石碇鄉中民村18重溪的第一坑，這個礦坑的煤產量很好，每月在3000噸以上。當日上午7時30分，第一坑的66名採煤工，7名間接工，16名推車工，一共是89人進坑工作，第一坑內的巷道錯綜複雜，這89人進坑之後，即分布到各巷道開始採煤。上午8時20分許，西斜坑的九巷道底傳來一聲轟然巨響，在這個巷道內工作的6名礦工，當場昏倒。

從國土計畫到市民土地權益！搞懂「變更」與「更正」編定，為自己守住一塊安心土地

面對氣候變遷加劇、極端天氣頻繁，土地不再只是開發的工具，更是承載安全、環境與世代責任的重要基礎。過去我國以《區域計畫法》來管理國土，雖然在當時發揮一定功能，卻像是拼湊零散拼圖，著重個別土地使用，難以從

