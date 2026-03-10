盧秀燕訪美層級大升級？ 國民黨：去了就知道

台中市長盧秀燕明將啟程訪美，傳將定調為「超越城市外交」層級，提升至「為國家出訪」的高度。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，盧秀燕是台灣政壇有相當的份量在，美國在政情研判上，當然會非常歡迎台灣政治明星到美國跟官方、政商學界充分交流，相信會有妥適安排。國民黨主席鄭麗文已指示黨駐美代表盡全力提供完整必要協助，實際的安排「去了就知道」。

國民黨日前拍板「3800億元+N」軍購條例版本，立法院會已付委審查。有學者分析，美國國會對國民黨軍購的提案可能不會太高興，讓美方知道在野陣營真實的想法，是盧秀燕可以做的。

尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，民進黨長期以來花費很多資源在美國智庫，時常對於藍營言論斷章取義，給美國錯誤的印象。國民黨即使在執政時期，也並非對美方開出的價碼照單全收，據理力爭、言之有理，美國才會看得起，不是像賴政府對關稅談判、國防預算都是屈從、照單全收的態度。

她重申，國民黨提出「3800億＋N」軍購版本有理有據，是站在捍衛有效合理軍購預算的立場；反觀政院版1.25兆元僅有兩張Ａ4紙，缺乏細目，空白授權要怎麼審？

尹乃菁說，國防部中將曾說，過去編列軍購預算，與美國國會批准的項目時常有落差，造成預算執行落差；大家一直把金額陷在「3800億」，而忘了「＋Ｎ」這塊，國民黨講得很清楚，只要美國有明確發價單後，當然會從速編列條例過關。