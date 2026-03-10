快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

盧秀燕訪美層級大升級？ 國民黨：去了就知道

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨文傳會副主委尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨文傳會副主委尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

台中市長盧秀燕明將啟程訪美，傳將定調為「超越城市外交」層級，提升至「為國家出訪」的高度。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，盧秀燕是台灣政壇有相當的份量在，美國在政情研判上，當然會非常歡迎台灣政治明星到美國跟官方、政商學界充分交流，相信會有妥適安排。國民黨主席鄭麗文已指示黨駐美代表盡全力提供完整必要協助，實際的安排「去了就知道」。

國民黨日前拍板「3800億元+N」軍購條例版本，立法院會已付委審查。有學者分析，美國國會對國民黨軍購的提案可能不會太高興，讓美方知道在野陣營真實的想法，是盧秀燕可以做的。

尹乃菁今接受「千秋萬事」廣播專訪表示，民進黨長期以來花費很多資源在美國智庫，時常對於藍營言論斷章取義，給美國錯誤的印象。國民黨即使在執政時期，也並非對美方開出的價碼照單全收，據理力爭、言之有理，美國才會看得起，不是像賴政府對關稅談判、國防預算都是屈從、照單全收的態度。

她重申，國民黨提出「3800億＋N」軍購版本有理有據，是站在捍衛有效合理軍購預算的立場；反觀政院版1.25兆元僅有兩張Ａ4紙，缺乏細目，空白授權要怎麼審？

尹乃菁說，國防部中將曾說，過去編列軍購預算，與美國國會批准的項目時常有落差，造成預算執行落差；大家一直把金額陷在「3800億」，而忘了「＋Ｎ」這塊，國民黨講得很清楚，只要美國有明確發價單後，當然會從速編列條例過關。

美方 國防預算 鄭麗文

台灣在經典賽淘汰可惜 但丟了球迷格調更可惜

由於戰績都是2勝2負，經典賽C組小組賽澳洲與南韓之戰，反而成為中華隊能否晉級八強戰的關鍵戰役。南韓隊強打文保景「站著被三振」，讓中華隊確定小組賽出局。賽後部分球迷「出征」文保景的IG，用難聽字眼辱罵，甚至修改文保景的維基百科資料，瘋狂行徑，令人咋舌。

獨／藍白13日提4大共同願景曝光 為2028聯合執政打基礎

國民黨與民眾黨啟動整合，兩黨13日擬辦「藍白共同政見發布會」。據了解，藍白共同政見聚焦4大共同願景，包括居住正義、環境永續、居家照護及AI治理，盼2026地方選舉回歸民眾最有感的內政，不僅正視民生需求，也凸顯不同政黨能求同存異，成為2028年藍白聯合執政基礎。

答覆包機事件舌戰王鴻薇 卓榮泰：僅中共跟你們在生氣

行政院長卓榮泰包機還從松指部起飛引爭議，國防部今解釋確實可以；卓閣答詢時表示，如今看到大家在找問題，更證明他當初請求松指部是對的，否則恐連成行都有問題。國民黨立委王鴻薇批評，卓閣此行爭議多，當然有責任要解釋；卓閣反嗆「只有中國共產黨跟你們在生氣」。

李四川離職誰接北市副市長？藍議員籲別政治安排 找「這專業」解決缺工

台北市前副市長李四川離職投入年底新北市長大選，北市副市長留下一席空缺，外界也好奇市長蔣萬安將找誰來接任，國民黨議員曾獻瑩呼籲不應政治安排或選舉卡位，應找具科技產業背景人選接任，讓北市府運作導入AI思維，才能解決大環境缺工問題。

稱自費赴日看球 卓榮泰：預算被破壞的體制下 不想立院挑毛病

行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋觀看台捷大戰，並強調是自費的私人行程。立委指出，最高行政首長維安竟採自費，稱卓「破壞體制」的行為令人佩服；卓揆則說，在立法院尚未通過行政院預算時，若使用公費問題會更大，不想讓立法院挑毛病。

