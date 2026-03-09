快訊

國合會克國簽署綠能轉型執行協議 共推國家永續發展

中央社／ 台北9日電

國合會今天與聖克里斯多福及尼維斯簽署綠色能源轉型示範計畫執行協議，克國工程部長梅納表示，台灣始終是克國最值得信賴的發展夥伴，期盼在綠色能源領域深化合作，共推能源轉型與國家永續發展。

國合會晚間發布新聞稿指出，國合會9日與聖克里斯多福及尼維斯聯邦政府正式簽署「聖克里斯多福及尼維斯綠色能源轉型示範計畫」執行協議，由克國工程部長梅納（Konris Maynard）代表簽署，國合會則由副秘書長史立軍交換約本，展現兩國在能源轉型與氣候行動領域合作關係的進一步深化。

史立軍致詞時表示，克國長年致力於推動綠色能源政策，並設定在2030年前大幅降低碳排放、朝向100%再生能源目標邁進。台灣將結合自身在能源技術、資通訊整合與電力系統管理方面的優勢，協助克國將綠能願景逐步轉化為可落實的政策與行動方案。

梅納對台灣政府、國合會及技術團數十年來長期支持與堅定友誼表達誠摯感謝，並強調，台灣始終是克國最值得信賴的發展夥伴，雙方合作已涵蓋國家發展的多個重要領域，包括智慧農業、糧食安全及人才培訓等計畫。透過「綠色能源轉型示範計畫」，兩國將進一步深化在綠色能源領域的合作，持續攜手推動能源轉型與國家永續發展。

國合會說明，「綠色能源轉型示範計畫」將透過電網能力評估分析、能源政策顧問服務及智慧微電網示範等工作，強化再生能源整合能力並提升整體能源系統韌性。透過政策制度與技術應用並進的方式，協助克國逐步落實綠色能源發展目標。

國合會表示，將持續結合台灣在資通訊及電力技術領域的產業優勢，深化與克國在能源轉型與氣候行動上的合作，透過科技與產業實力參與國際永續發展，攜手友邦打造更具韌性與永續性的綠色能源體系，也為全球小島國家面對氣候變遷挑戰提供可借鏡的合作模式。

再生能源

