經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

台股反彈在望 台指期夜盤上半場漲逾300點

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

蕭美琴：經典賽雖無緣晉級 台灣精采表現有目共睹

中央社／ 台北9日電
副總統蕭美琴。聯合報記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴今天表示，WBC經典賽雖然無緣晉級，但TeamTaiwan精采的表現大家都有目共睹。相信球員們經過國際級強度的洗禮，台灣棒球一定能走到更遠的地方，在世界舞台占有一席之地。

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組今天晚間韓國以7比2擊敗澳洲隊，形成台灣與韓、澳3隊戰績同為2勝2敗，然而比較失分率後，官方轉播顯示由韓國取得第2張門票，與日本一起晉級複賽。

副總統蕭美琴晚間透過臉書發文表示，冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。面對世界級的強敵，台灣沒有退縮，而是正面對決，這是台灣人的勇氣；面對比賽落後的局面，台灣沒有放棄，而是持續專注每一球，這是台灣人的韌性。

蕭副總統說，這場WBC經典賽雖然無緣晉級，但Team Taiwan精采的表現大家都有目共睹。相信球員們經過國際級強度的洗禮，一定也有收穫，未來帶著這些養分，持續保持勇氣與韌性的精神，台灣棒球一定能走到更遠的地方，在世界舞台占有一席之地。

蕭副總統表示，她要請大家給予台灣選手們最大的支持，「不管有沒有贏球，都愛你們！台灣尚勇！」

此外，行政院長卓榮泰也在臉書發文說，「謝謝Team Taiwan的每一位選手，我們以你為榮！」感謝所有選手為國家披上戰袍，讓全國人民再次團結在一起，把東京巨蛋變台北大巨蛋，也讓世界看見，來自台灣的這股團結力量有多麼強大。

卓榮泰表示，站上世界棒球強度最高的舞台，台灣還有很多進步的空間，這次經典賽所累積的經驗，正是未來持續成長的重要養分。祝福大家在即將展開的職業球季，都能有更好的表現，打出生涯最佳成績。

中華隊止步WBC預賽 卓榮泰：這次經驗是未來成長的養分

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組結果大致底定，由日韓晉級、中華隊則遺憾止步預賽。行政院長卓榮泰今晚在臉書表示，站上世界棒球強度最高的舞台，台灣還有很多進步的空間，本次經典賽所累積的經驗，正是未來持續成長的重要養分。

中東戰火衝擊能源供應 政院：3、4月油氣供應無虞

中東局勢持續緊繃，行政院長卓榮泰今再邀集相關部會討論因應。會中提及，3月4日至今已協助1421位國人返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在10日回國，當前台股跌幅也尚在預期範圍內；能源方面，經濟部已透過多元調度措施，確保3、4月油氣供應無虞。

G7聯手抑制油價 傳今晚開會討論釋出4億桶戰略儲油

•七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。英國金融時報報導，知情人士透露，G7財長們將於紐約時間周一上午8點30分（台灣時間今天晚上8時30分）與IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）舉行會議，討論伊朗戰爭帶來的影響。

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

肯定台灣隊不放棄奮戰到底 蔡英文歪樓感謝「玄學」發揮效果

世界棒球經典賽中華隊2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文指出，今年所有台灣人都像經歷了一場三溫暖，熱血時一起吶喊、低潮時繼續應援，勝利時流下眼淚，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

伊朗戰事持續 外交部籲在中東旅遊國人儘速離境

中東戰事持續，我駐沙烏地阿拉伯代表處截至昨日，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯，昨自中東地區搭機返國國人計有252人。呼籲仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境。

