蕭美琴：經典賽雖無緣晉級 台灣精采表現有目共睹

副總統蕭美琴今天表示，WBC經典賽雖然無緣晉級，但TeamTaiwan精采的表現大家都有目共睹。相信球員們經過國際級強度的洗禮，台灣棒球一定能走到更遠的地方，在世界舞台占有一席之地。

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組今天晚間韓國以7比2擊敗澳洲隊，形成台灣與韓、澳3隊戰績同為2勝2敗，然而比較失分率後，官方轉播顯示由韓國取得第2張門票，與日本一起晉級複賽。

副總統蕭美琴晚間透過臉書發文表示，冠軍之路的終點，不是冠軍，而是那條路。面對世界級的強敵，台灣沒有退縮，而是正面對決，這是台灣人的勇氣；面對比賽落後的局面，台灣沒有放棄，而是持續專注每一球，這是台灣人的韌性。

蕭副總統說，這場WBC經典賽雖然無緣晉級，但Team Taiwan精采的表現大家都有目共睹。相信球員們經過國際級強度的洗禮，一定也有收穫，未來帶著這些養分，持續保持勇氣與韌性的精神，台灣棒球一定能走到更遠的地方，在世界舞台占有一席之地。

蕭副總統表示，她要請大家給予台灣選手們最大的支持，「不管有沒有贏球，都愛你們！台灣尚勇！」

此外，行政院長卓榮泰也在臉書發文說，「謝謝Team Taiwan的每一位選手，我們以你為榮！」感謝所有選手為國家披上戰袍，讓全國人民再次團結在一起，把東京巨蛋變台北大巨蛋，也讓世界看見，來自台灣的這股團結力量有多麼強大。

卓榮泰表示，站上世界棒球強度最高的舞台，台灣還有很多進步的空間，這次經典賽所累積的經驗，正是未來持續成長的重要養分。祝福大家在即將展開的職業球季，都能有更好的表現，打出生涯最佳成績。