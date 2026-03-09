國土署：京華城案函復監院僅說明法規 尊重司法調查

世界棒球經典賽中華隊2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文指出，今年所有台灣人都像經歷了一場三溫暖，熱血時一起吶喊、低潮時繼續應援，勝利時流下眼淚，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

2026-03-09 12:48