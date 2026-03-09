聽新聞
國土署：京華城案函復監院僅說明法規 尊重司法調查
京華城等案將於3月26日宣判，媒體報導「監察院為京華城容積獎勵案約詢內政部後，全案說法轉向」，內政部國土署今天表示，民國112年函復監察院僅說明都市計畫法規內容，國土署尊重司法單位調查權責，並依法配合偵查。
媒體報導，民眾黨規劃京華城案將定調為「世紀冤案」，並質疑監察院啟動調查京華城案後，在112年7月函詢內政部詢問法規適用性問題，內政部7月28日回覆內容中「明確指出並無違法」。但112年8月，監察院約談前內政部政務次長花敬群、時任國土署長吳欣修後，內政部說法轉向對前台北市長柯文哲不利，甚至隱匿該份回函公文。
內政部國土管理署今天晚間透過新聞稿指出，京華城容積獎勵案依法由台北市政府核定並發布實施，無須報請中央同意。
國土署表示，112年函復監察院內容，僅是就監察院所詢都市計畫法規內容作必要說明，國土署尊重司法單位調查權責，並依法配合偵查。
