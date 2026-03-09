監院：日月潭柴油船轉電動化進度慢 糾正6機關

監察院說，日月潭船舶電動化進度嚴重緩慢，13年來僅22艘柴油船轉換為電動船，柴油船排放廢氣與油污已影響環境，因此糾正交通部、經濟部、南投縣政府等6個機關，並請行政院督導環境部共同加速執行電動船政策。

監察院交通及採購委員會、內政及族群委員會聯席會議日前通過監察委員鴻義章、范巽綠、林盛豐所提調查報告，糾正交通部、經濟部、交通部觀光署、交通部航港局、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、南投縣政府。

監察委員鴻義章、范巽綠、林盛豐今天透過新聞稿指出，柴油船行駛於國際級景點日月潭，使台灣觀光形象受損，破壞邵族傳統領域，影響祖靈聖地拉魯島，因此全面汰換日月潭柴油船刻不容緩。

監委說，民國98年前總統馬英九指示推動日月潭載客船舶電動化，交通部以「116年所有船舶均轉換為電動船」為總目標，並責成交通部觀光署、日月潭國家風景區管理處、航港局共同執行，但101年至114年，僅22艘柴油船轉換為電動船，遠低於政策目標121艘，自109年連續6年也沒有船家申請相關補助。

監委表示，且截至今年1月8日，實際營運的118艘載客船舶，僅15艘為電動船，未達13%；南投縣政府也未依法積極輔導電動船納入班船營運與組織船隊，核定航班及票價時也未納入綠能船舶差異化管理機制，69艘班船僅有10艘為電動船；又船家向交通部航港局提報116年至118年汰除柴油船需求僅14艘，經濟部也未明確訂定柴油船禁航期程，又未積極補助及輔導船家汰換柴油船，電動化進度緩慢，都有重大怠失。

監委表示，日月潭柴油船排放廢氣、油污已影響環境生態與人體健康，行政院應督導環境部提供補助資源，共同加速執行電動船政策。

監委也強調，日月潭伊達邵臨時安置社區（組合屋）自921震災後興建至今逾26年，已面臨住屋破損、水電管線老舊、無土地使用權、欠缺傳統祭儀和族語文化傳習等公共空間的問題。行政院應督導原住民族委員會積極辦理「邵族文化生活園區計畫」，並督導國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部國土管理署、行政院主計總處、財政部、南投縣政府全力配合辦理。