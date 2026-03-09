快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

監院：日月潭柴油船轉電動化進度慢 糾正6機關

中央社／ 台北9日電

監察院說，日月潭船舶電動化進度嚴重緩慢，13年來僅22艘柴油船轉換為電動船，柴油船排放廢氣與油污已影響環境，因此糾正交通部經濟部南投縣政府等6個機關，並請行政院督導環境部共同加速執行電動船政策。

監察院交通及採購委員會、內政及族群委員會聯席會議日前通過監察委員鴻義章、范巽綠、林盛豐所提調查報告，糾正交通部、經濟部、交通部觀光署、交通部航港局、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、南投縣政府。

監察委員鴻義章、范巽綠、林盛豐今天透過新聞稿指出，柴油船行駛於國際級景點日月潭，使台灣觀光形象受損，破壞邵族傳統領域，影響祖靈聖地拉魯島，因此全面汰換日月潭柴油船刻不容緩。

監委說，民國98年前總統馬英九指示推動日月潭載客船舶電動化，交通部以「116年所有船舶均轉換為電動船」為總目標，並責成交通部觀光署、日月潭國家風景區管理處、航港局共同執行，但101年至114年，僅22艘柴油船轉換為電動船，遠低於政策目標121艘，自109年連續6年也沒有船家申請相關補助。

監委表示，且截至今年1月8日，實際營運的118艘載客船舶，僅15艘為電動船，未達13%；南投縣政府也未依法積極輔導電動船納入班船營運與組織船隊，核定航班及票價時也未納入綠能船舶差異化管理機制，69艘班船僅有10艘為電動船；又船家向交通部航港局提報116年至118年汰除柴油船需求僅14艘，經濟部也未明確訂定柴油船禁航期程，又未積極補助及輔導船家汰換柴油船，電動化進度緩慢，都有重大怠失。

監委表示，日月潭柴油船排放廢氣、油污已影響環境生態與人體健康，行政院應督導環境部提供補助資源，共同加速執行電動船政策。

監委也強調，日月潭伊達邵臨時安置社區（組合屋）自921震災後興建至今逾26年，已面臨住屋破損、水電管線老舊、無土地使用權、欠缺傳統祭儀和族語文化傳習等公共空間的問題。行政院應督導原住民族委員會積極辦理「邵族文化生活園區計畫」，並督導國家發展委員會、行政院公共工程委員會、內政部國土管理署、行政院主計總處、財政部、南投縣政府全力配合辦理。

日月潭 范巽綠 南投縣 監委 行政院 交通部 經濟部

延伸閱讀

衫林溪接駁墜谷釀1死...觀光署：事故前車輛營運正常、駕駛持合法駕照

中東戰火衝擊能源供應 政院：3、4月油氣供應無虞

中東局勢牽動油價 行政院要求調度油氣、觀察股匯市波動

鯉魚潭翻船業者暫停業 縱管處籲花縣府訂自治法規

相關新聞

中東戰火衝擊能源供應 政院：3、4月油氣供應無虞

中東局勢持續緊繃，行政院長卓榮泰今再邀集相關部會討論因應。會中提及，3月4日至今已協助1421位國人返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在10日回國，當前台股跌幅也尚在預期範圍內；能源方面，經濟部已透過多元調度措施，確保3、4月油氣供應無虞。

G7聯手抑制油價 傳今晚開會討論釋出4億桶戰略儲油

•七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。英國金融時報報導，知情人士透露，G7財長們將於紐約時間周一上午8點30分（台灣時間今天晚上8時30分）與IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）舉行會議，討論伊朗戰爭帶來的影響。

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

肯定台灣隊不放棄奮戰到底 蔡英文歪樓感謝「玄學」發揮效果

世界棒球經典賽中華隊2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文指出，今年所有台灣人都像經歷了一場三溫暖，熱血時一起吶喊、低潮時繼續應援，勝利時流下眼淚，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

伊朗戰事持續 外交部籲在中東旅遊國人儘速離境

中東戰事持續，我駐沙烏地阿拉伯代表處截至昨日，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯，昨自中東地區搭機返國國人計有252人。呼籲仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境。

【即時短評】「舔指洗車」霸凌冰山一角 海科館殷鑑不遠

基隆有派出所長在指導員警清洗警用機車時，「吸吮手指」抹車牌並放入口中不雅動作及態度不佳引發爭議，遭疑職場霸凌調查，所長付出被拔官代價。該案僅冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對部屬提醒、要求，方式要合乎常理與尊嚴，不該把工作失誤無限上綱成人格評價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。