快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

提能源戰略 楊建綱：取消禁核限制、與美方全面能源合作

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
異康股份有限公司董事長楊建綱。圖／聯合報資料照
異康股份有限公司董事長楊建綱。圖／聯合報資料照

美伊衝突升溫，荷莫茲海峽被封鎖，導致液化天然氣（LNG）與石油供應緊縮，供需失衡引發價格劇烈震盪。異康董事長楊建綱今在臉書發文表示，台灣應取消禁核限制，發展乾淨且穩定的電力；同時，引進大型核電廠、SMR與第四代核能技術；並與美方全面能源合作，確保民生與工業用電充足。

楊建綱指出，我國能源高度依賴LNG，目前國內存量用雙手十指都可以算出來，部會首長對此窘境的解答是「日本、韓國、其它地區也有一些貨可以調度」；但政府的鴕鳥心態，掩蓋不了殘酷的現實，日韓也有LNG、石油需求的壓力，其主要來源也是中東，它們都自顧不暇，更遑論調度給台灣？且現貨價格劇漲，能源成本飛揚，將對國內通貨膨脹造成多可怕的重壓？

楊建綱認為，目前國內詐騙橫行、通貨膨脹、外銷緊縮，人民怎麼能過好日子？如何讓台灣有充沛的能源才是當務之急，為一勞永逸，我們不抱神主牌、也不喊口號，就事論事，惟有「核能」才是最佳解決之道。

楊建綱說，日本首相高市早苗說「自己國家自己救」，中華民國有問題也應自己謀求解決之道，「別人能我們也能；別人不能我們能」。回顧以往，台灣最成功的經驗就是國民黨執政創造的「經濟奇蹟」，那時候執政的態度、精神、眼光都值得學習借鑑。「政治就是為人民謀福利，為經濟服務。」

楊建綱表示，自美國總統川普第二次上任，為了讓美國再度偉大，因此特修訂能源政策，即全力建設乾淨、可靠的核能，川普一再公開宣示綠能是一個騙局，過度的依賴綠能會影響到整個國家的安全、競爭力。川普前日已簽署行政命令「2050年前核電供應量提升四倍」。

楊建綱說，日本、歐盟及世界主要大國亦持同樣的立場，當今AI算力需要大量電力的時代，除中國大陸擁有足夠的核能與電力，世界各國莫不仿效迎頭趕上，而偉大的執政黨卻堅持發展綠能，強烈依賴LNG，假設一旦遭遇天災、戰爭等不可抗力因素，則將陷入能源困境，全面停擺，台灣如何應對？

楊建綱說，前總統蔣經國在世時，心中只有人民，人民生活最重要的事項就是「物價穩定」，包括柴米油鹽醬油醋、小米酒、電費、水費，都要有充足的供應，要讓人民覺得鈔票是值錢的，不會讓生活必需品的物價上漲。回到那個年代，台灣擁有全世界最便宜的電和水，才有機會去發展經濟。

楊建綱表示，核能是乾淨的電，可以提供穩定的電、降低產業成本，還可以將AI的產業發展留在台灣，它可以補足未來的量子電腦、量子計算、AI計算上面所需的電力。將來的世界，那個國家有充足的能源就是強國。因此台灣需要發展穩定的能源，就是「核能發電」。

他建議，當務之急，宜取消禁核限制，發展乾淨且穩定的電力，評估能源配比，將「核能」視為低碳排且高穩定性的基載電力來源。其次，引進大型核電廠、SMR與第四代核能技術，透過模組化與新一代技術提升核電廠安全性，並解決傳統大型電廠興建時程過長的問題。同時，與美方全面能源合作，確保民生與工業用電充足，引進美國先進技術補足國內能源缺口，強化與美國的能源戰略夥伴關係。

楊建綱重申，穩定的電力價格是民生消費的定海神針，防止通膨侵蝕人民購買力，台灣該多一點務實耕耘，少一點政治口號用穩定的能源政策，讓台灣重返經濟繁榮的榮耀。

日本 能源

延伸閱讀

國際油價上漲 蔣萬安、侯友宜：民生能源須確保穩定

中東開打、台股就下殺？專家點「能源依賴進口成硬傷」：電價壓力再起

聯合報社論／中東戰火與AI電荒夾擊，台灣能源韌性呢？

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

相關新聞

中東戰火衝擊能源供應 政院：3、4月油氣供應無虞

中東局勢持續緊繃，行政院長卓榮泰今再邀集相關部會討論因應。會中提及，3月4日至今已協助1421位國人返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在10日回國，當前台股跌幅也尚在預期範圍內；能源方面，經濟部已透過多元調度措施，確保3、4月油氣供應無虞。

G7聯手抑制油價 傳今晚開會討論釋出4億桶戰略儲油

•七大工業國（G7）財長傳出將在今天舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況。英國金融時報報導，知情人士透露，G7財長們將於紐約時間周一上午8點30分（台灣時間今天晚上8時30分）與IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）舉行會議，討論伊朗戰爭帶來的影響。

台股早盤重挫逾2000點 國安基金喊話：密切關注中

受到中東局勢與油價上漲影響，亞股9日開盤普遍走弱，台股早盤一度重挫2070.18點，最低來到31529.36點。雖然開盤約20分鐘後跌勢略為收斂，但市場仍有超過1500點跌幅尚未消化。國安基金操盤手、財政部次長阮清華表示，政府持續密切關注市場動態。他指出，本次台股下跌主要受到國際因素影響，包括戰爭局勢與油價走高，並非單一國內因素造成。此外他也強調，與日本與韓國股市相比，台股整體表現仍相對抗跌。阮清華也強調，台灣AI產業仍然強勁，整體基本面依然非常好，希望投資人理性看待市場波動。

肯定台灣隊不放棄奮戰到底 蔡英文歪樓感謝「玄學」發揮效果

世界棒球經典賽中華隊2勝2敗，仍保有晉級生機。前總統蔡英文指出，今年所有台灣人都像經歷了一場三溫暖，熱血時一起吶喊、低潮時繼續應援，勝利時流下眼淚，「我們不會只在贏的時候才愛他們」，因為在追逐勝利的路上，台灣人從來不輕易放棄任何一個機會。

伊朗戰事持續 外交部籲在中東旅遊國人儘速離境

中東戰事持續，我駐沙烏地阿拉伯代表處截至昨日，已協助42名滯留卡達的國人順利入境沙烏地阿拉伯，昨自中東地區搭機返國國人計有252人。呼籲仍在中東地區旅遊的國人儘速搭乘商業班機離境。

【即時短評】「舔指洗車」霸凌冰山一角 海科館殷鑑不遠

基隆有派出所長在指導員警清洗警用機車時，「吸吮手指」抹車牌並放入口中不雅動作及態度不佳引發爭議，遭疑職場霸凌調查，所長付出被拔官代價。該案僅冰山一角，類似案件各職場都可能發生，上司對部屬提醒、要求，方式要合乎常理與尊嚴，不該把工作失誤無限上綱成人格評價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。