提能源戰略 楊建綱：取消禁核限制、與美方全面能源合作

美伊衝突升溫，荷莫茲海峽被封鎖，導致液化天然氣（LNG）與石油供應緊縮，供需失衡引發價格劇烈震盪。異康董事長楊建綱今在臉書發文表示，台灣應取消禁核限制，發展乾淨且穩定的電力；同時，引進大型核電廠、SMR與第四代核能技術；並與美方全面能源合作，確保民生與工業用電充足。

楊建綱指出，我國能源高度依賴LNG，目前國內存量用雙手十指都可以算出來，部會首長對此窘境的解答是「日本、韓國、其它地區也有一些貨可以調度」；但政府的鴕鳥心態，掩蓋不了殘酷的現實，日韓也有LNG、石油需求的壓力，其主要來源也是中東，它們都自顧不暇，更遑論調度給台灣？且現貨價格劇漲，能源成本飛揚，將對國內通貨膨脹造成多可怕的重壓？

楊建綱認為，目前國內詐騙橫行、通貨膨脹、外銷緊縮，人民怎麼能過好日子？如何讓台灣有充沛的能源才是當務之急，為一勞永逸，我們不抱神主牌、也不喊口號，就事論事，惟有「核能」才是最佳解決之道。

楊建綱說，日本首相高市早苗說「自己國家自己救」，中華民國有問題也應自己謀求解決之道，「別人能我們也能；別人不能我們能」。回顧以往，台灣最成功的經驗就是國民黨執政創造的「經濟奇蹟」，那時候執政的態度、精神、眼光都值得學習借鑑。「政治就是為人民謀福利，為經濟服務。」

楊建綱表示，自美國總統川普第二次上任，為了讓美國再度偉大，因此特修訂能源政策，即全力建設乾淨、可靠的核能，川普一再公開宣示綠能是一個騙局，過度的依賴綠能會影響到整個國家的安全、競爭力。川普前日已簽署行政命令「2050年前核電供應量提升四倍」。

楊建綱說，日本、歐盟及世界主要大國亦持同樣的立場，當今AI算力需要大量電力的時代，除中國大陸擁有足夠的核能與電力，世界各國莫不仿效迎頭趕上，而偉大的執政黨卻堅持發展綠能，強烈依賴LNG，假設一旦遭遇天災、戰爭等不可抗力因素，則將陷入能源困境，全面停擺，台灣如何應對？

楊建綱說，前總統蔣經國在世時，心中只有人民，人民生活最重要的事項就是「物價穩定」，包括柴米油鹽醬油醋、小米酒、電費、水費，都要有充足的供應，要讓人民覺得鈔票是值錢的，不會讓生活必需品的物價上漲。回到那個年代，台灣擁有全世界最便宜的電和水，才有機會去發展經濟。

楊建綱表示，核能是乾淨的電，可以提供穩定的電、降低產業成本，還可以將AI的產業發展留在台灣，它可以補足未來的量子電腦、量子計算、AI計算上面所需的電力。將來的世界，那個國家有充足的能源就是強國。因此台灣需要發展穩定的能源，就是「核能發電」。

他建議，當務之急，宜取消禁核限制，發展乾淨且穩定的電力，評估能源配比，將「核能」視為低碳排且高穩定性的基載電力來源。其次，引進大型核電廠、SMR與第四代核能技術，透過模組化與新一代技術提升核電廠安全性，並解決傳統大型電廠興建時程過長的問題。同時，與美方全面能源合作，確保民生與工業用電充足，引進美國先進技術補足國內能源缺口，強化與美國的能源戰略夥伴關係。

楊建綱重申，穩定的電力價格是民生消費的定海神針，防止通膨侵蝕人民購買力，台灣該多一點務實耕耘，少一點政治口號用穩定的能源政策，讓台灣重返經濟繁榮的榮耀。